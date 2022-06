Til tross for store lovnader har ikke SV levert mer penger i revidert nasjonalbudsjett til fastlegeordningen i forhandlinger med regjeringen. Det ligger heller ikke penger til flere omsorgsplasser. Det er et løftebrudd til landets pasienter, fastleger og de eldre, mener FrP.

– 163.000 nordmenn står uten fastlege. Det er svært alvorlig. FrP mener vi må styrke rekrutteringen ved å utdanne flere, minimere risiko for fastleger som ønsker å starte egen praksis, øke basistilskuddet og sørge for at danske leger som har gjennomført praksis kan få jobbe i Norge. Likevel klarer hverken Ap-regjeringen eller samarbeidspartneren SV å levere penger til fastlegeordningen, det er nok et løftebrudd fra alle hold, sier Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i FrP.

– Det er ikke lenge siden helsepolitiker i SV Marian Hussein satt og lovte masse penger til fastlegeordningen i en debatt hos legeforeningen, til stor applaus fra tilhørerne. Hadde de sett hva resultatet av den lovnaden ble, hadde nok applausen uteblitt, sier han.

– Politikk handler om å prioritere, og i revidert finner altså SV og regjeringen penger til myr og villaks, mens man kutter 1,6 milliarder i omsorgsboliger til de eldre. Nå er det på tide at noen slår i bordet og sier at nok er nok. De eldre skal ikke brukes som en salderingspost. Det trengs å gjøres et krafttak i eldreomsorgen, og sørge for at alle får de tjenestene de trenger, avslutter Hoksrud.