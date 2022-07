De 57. Festspillene i Nord-Norge ble gjennomført med deltakelse fra det yngste publikum noensinne. Aldri tidligere har en så stor andel ungdom og unge voksne deltatt på arrangement under den 8 dager lange festivalen fra 25. juni – 2. juli i Harstad. Gjennom de over 200 arrangementene har fokuset vært å investere i fremtidens publikum, knytte internasjonale bånd for nordnorske artister og ikke minst løfte frem et bredt spekter av kulturuttrykk som imponerte, provoserte og skapte begeistring på tross av flystreik og stekende sol.

Festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir ville hente festen tilbake til Festspillene. Etter 2 år med pandemi og restriksjoner har mange blitt vant til å holde seg hjemme, og derfor mener direktøren at det å invitere publikum som kanskje ikke har deltatt før var spesielt viktig:

- Det er viktig at flest mulig føler eierskap og tilhørighet til en festival som Festspillene i Nord-Norge, og årets festival har vært første byggestein i det jeg ser på som en 3-årig reise frem mot vårt 60-års jubileum i 2024. Vi ønsket å etablere en relasjon til ungdom og til grupper som kanskje ikke føler seg hjemme i tradisjonelle kulturarenaer. Derfor investerte vi i år i vårt eget festivaltelt Sentralen, der det har vært flotte liveopplevelser gjennom hele uka.

Egen festival for de under 18

Et av de andre nye initiativene som har vært viktig har vært Ungdommens Festspill, der det ut over konserter hver kveld har vært møteplass for ungdom på dagtid. Festspillene har samarbeidet med UiT Norges arktiske universitet, Chili, Harstad kommune om å utvikle tilbudet, og har også hatt ungdommene selv med i prosessen. Organisasjoner som Ungt Entreprenørskap, YVIA og Framtiden i Våre Hender har gjennom uka engasjert seg i tema som ungdommene selv har ønsket å høre om.

- Ungdommens Festspill har inneholdt fantastiske øyeblikk og vi har gjort oss mange erfaringer som vi kan bygge videre på i årene som kommer. Jeg er spesielt stolt over ungdommene som meldte seg som frivillige og var med oss gjennom uka – her har vi ikke bare neste generasjons publikum, men også de som kan være med og skape ny aktivitet i vår region, sier Skúladóttir.

Store internasjonale forestillinger

Allerede på åpningsdagen var den første internasjonale premieren. Arktisk Filharmoni og Iceland Dance Company presenterte AIŌN, forestillingen der dans og musikk smelter sammen, til stående applaus. Festivalkunstner Philippe Quesnes Farm Fatale, og de irske mesterne av dokumentarteater Brokentalkers presenterte Masterclass og The Examination for første gang i Norden i løpet av Festspilluka. Kamchàtka, som har vært i Harstad 3 ganger tidligere, inntok Folkeparken med sin forestilling Alter, mens gateteater-mesteren Adrian Schvarzstein gledet store og små i sentrum med sin forestilling Arrived.

- Det å hente internasjonale forestillinger og kunstnere til vår region er helt i kjernen av vårt oppdrag som Nord-Norges største kulturarrangement. Dette er viktig både fordi det å hente lokale historier fra andre lokalsamfunn kan utvider vårt perspektiv og bevisstgjøre oss overfor andres situasjon, men også fordi vi gjennom vårt bransjeprogram kan knytte nettverk med våre lokale kunstnere og dermed legge grunnlag for nye, spennende samarbeid, forteller festspilldirektøren.

Nye historier fra nord

Festspillene har i år vært med på utviklingen av 3 nye produksjoner gjennom sin Open Call ordning. Aggie Frost hadde urpremiere på sin forestilling Perlemor, og det samme hadde Marita Isobel Solberg med Eatnamastin/Jording, mens Hanne Korsnes og Birgit Djupedal viste Disorommet i Tonehuset gjennom 3 dager. Festspillprofil Jørn Stubberud fra Mayhem har fungert som mentor for Lost and Found productions i prosessen fram til et primalskrik av en urpremiere med Witch Club Satan.

- Vi er veldig stolte over resultatet av årets Open Call satsing, der vi sammen med Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norges Samfunnsløftet kan knytte internasjonale mentorer til hvert prosjekt. Det å få innspill fra eksterne fagpersoner fra det internasjonale kunstfeltet er svært verdifullt i en utviklingsprosess, og vi gleder oss til fortsettelsen med prosjektene som har premiere i 2022.

Store musikkopplevelser

Årets musikkprogram utgjorde godt over halvparten av de ulike forestillingene på årets program, med blant annet Motorpsycho, Kristian Kristensen og Hærens Musikkorps, Valkyrien Allstars, Metteson, Kajsa Balto, Honningbarna, GusGus, Anna of the North og en 9 timer lang sovekonsert med festivalkunstner Valgeir Sigurdsson i Thon Arena Nord-Norge, som var utsolgt.

- Jeg er spesielt fornøyd med at vi har alt fra noen av norsk rocks legender på programmet, samtidig som de unge, lovende vinnerne fra Bukta Battle blir introdusert til vårt publikum. I løpet av uka har presentert mange av artistene som kommer til å få store, internasjonale karrierer de neste årene, samtidig som vi har tatt initiativ til å løfte en av Harstads store stemmer, Kristian Kristensen, inn i et større format med Hærens Musikkorps.

Populært barneprogram

Sammen med Sparebank 1 Nord-Norges Samfunnsløftet tilbyr Festspillene i Nord-Norge gratis Festspill for alle barn under 13. Også i år var det et bredt program for det yngste publikummet, med forestillinger på Harstad skole, verksted og en SNN-park der det særlig var lagt til rette for barneforestillingene Bølgebrus og Utsikt.

- Det at barneprogrammet stort sett ble utsolgt i år viser at det er stor etterspørsel etter kulturopplevelser av høy kvalitet for de minste. Jeg har selv hatt magiske øyeblikk med Baby Rave, Kinships og Monster i magen, og er imponert over både publikum og kunstnerne. Vi er overbevist om at det er spesielt viktig å oppleve live forestillinger for barn, da det gir en helt egen dimensjon til opplevelsen som andre medier ikke kommer i nærheten av, fortsetter festspilldirektøren.

Festspillutstilling med viktig budskap

Festspillutstillingen Outi Pieski: Selected Works presenterte festspillpublikummet til en av Sápmis mest anerkjente og innflytelsesrike kunstnere. Pieskis har jobbet mye med duodji, der det samiske verdensbildet og spiritualitet er i sentrum. Særlig ble verket The 47 Most Wanted Foremothers der hun har samarbeidet med Eeva Kristiina Harlin for å sette fokus på samiske kvinners rolle i dagens samfunn.

- Det er veldig viktig for oss å vise Outi Pieskis kunst for å sette fokus på vår felles nære historie. Ikke bare gir kunsten oss rom til å reflektere og tar oss ut av vår hverdagsrutine, men gir oss også muligheten til å åpne opp og se verden gjennom andres perspektiv, avslutter Skúladóttir.

Den 58. utgaven av Festspillene i Nord-Norge arrangeres i Harstad fra 24. juni – 1. juli 2023.