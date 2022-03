Jeg er og har over en tid vært forbannet. Hvorfor skal jeg forklare nå.

Å ta mål er noe som gjøres i mange sammenhenger og settinger. Man kan for eksempel måle avstanden fra et punkt til et annet eller måle høyden sin når man skal ha nytt pass. I tillegg kan man også oppleve å bli målt av andre. Da snakker jeg ikke om høyde eller bredde, men som person.

Det er helt naturlig at man gjør seg sine tanker når man møter et nytt menneske. Det første man ser på er utseende, og ut fra det gjør man seg videre tanker om hvem vedkommende er som person og kanskje til og med hva vedkommende kan.

Å måle eller vurdere andre er noe jeg selv gjør så og si hver dag i min jobb, men nok også på fritiden. Fra tid til annen opplever jeg også å bli målt av andre, og resultatet av noen av de tilfellene er årsaken til at jeg er forbannet.

Jeg er en type som liker å gjør ting selv, nok mye fordi jeg ser på kunnskap som frihet. Jo mer jeg vet, jo mer kan jeg gjøre selv og jo friere er jeg. Jeg blir oppriktig glad når jeg lærer meg og mestrer noe nytt, enten det er å sy gardiner eller kapper opp deler til vedkasse med sirkelsag.

Når jeg da opplever å bli møtt på en annen måte i en byggevareforretning eller i en elektronikkforretning enn menn, da blir jeg forbannet.

Jeg kan absolutt forstå at betjeningen måler meg og tenker sitt når jeg, med knallrosa leppestift, kommer gående inn i en slik butikk. Det er nok ingen som ser for seg at min "våte" drøm er verktøyskapet til han i TV-reklamen. Likevel forventer jeg at hvordan jeg ser ut eller hva jeg har mellom bena, ikke skal ha noe å si.

Folk har nok ulike oppfatninger og man tenker kanskje at dette ikke er et problem i 2022. Min oppfatning er at det tradisjonelle synet på hva menn og kvinner skal kunne og hvor de hører hjemme, nok dessverre sitter dypt hos mange. Ja, vi har kommet langt, men når min forlovede blir spurt «Er du nevenyttig?» og folk sier ting som «Hils fardin og gratuler han med jobb for de neste 15 somrene» i forbindelse med huskjøp og renovering, da forteller det meg at vi fortsatt har en lang vei å gå.

Jeg er hun som følger nøye med på enhver verktøybruk i oppussingsprogram og som helst vil ha alle de verktøyene (bortsett fra heisekran, den vet jeg ikke hva jeg skulle brukt til). Jeg er hun som hadde verktøy øverst på ønskelisten til jul og fikk det, og jeg er hun som kjøper de rette skruene med gipsanker og tar med verktøy på jobb for å feste dorulldispenseren. Samtidig er jeg også hun som helst går med leppestift i en knæsj farge og som syr gardiner til hele hytta, kun fordi jeg kan.

Derfor vil jeg oppfordre alle til å ikke være så hard med "målebåndet", for det er lett å måle feil - spesielt på folk. Som ordtaket sier: Mål to ganger, sag en gang.