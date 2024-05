Når skal ungdommer bli tatt på alvor? Mandag ble det vedtatt i kommunestyre at Disco Duck bygget skulle selges. Dette på bakgrunn av at de mener bygget er dårlig egnet som ungdomsklubb, og ikke ville bruke midler på å fikse bygget. Dette vil føre til konsekvenser som igjen vil gå utover ungdommen på øya.

Foto: Bildene er lånt av Andøypostens fotoarkiv

Denne høsten skulle et nytt ungdomsråd bli vedtatt i kommunestyre, men grunnet noen komplikasjoner ble denne saken satt på vent. Etter en rekke forsøk på purring, har et nytt råd fortsatt ikke blitt vedtatt. Dette har ikke kommet uten konsekvenser. Normalt etter man har blitt valgt inn i et råd har man plass i to år fremover. Siden et nytt råd enda ikke er fastsatt, er det fortsatt fjorårets råd som sitter. Men med flere medlemmer som har flyttet pga. skole, eller medlemmer som ikke lengre har vært like interessert, har vi kun hatt 3-4 som har kunnet møtt på årets møter. For at vedtak skal kunne bli gjort må vi være 50% av rådet tilstede (vi skal egentlig være 10 stk), dermed har dette året blitt ganske stille fra ungdomsrådets side. Dette har gjort at vi har følt oss nedprioritert av kommunen, spesielt etter vi ble lovet gang på gang at vi skulle medvirkes mye under dette kommunestyrets periode.

Uten forvarsel til ungdomsrådet ble det vedtatt at Disco Duck skal bli solgt. I følge vol.no ville opposisjonen heller finne et midlertidig sted for en ungdomsklubb, men dette vil ta mye lengre tid enn det som hadde vært nødvendig. Tidligere har det vært oppe et forslag om å selge ungdomsklubben, men da vedtok de å sette forslaget på vent å beholde klubben som en midlertidig løsning. Dette skulle gjøres om til et medvirkningsprosjekt der ungdom fikk være med på hele prosessen (en prosess som allerede var startet). Her har det blitt samlet innspill, og det har allerede meldt seg frivillige som hadde lyst å være med på selve opp-pussingen. Dette viser både hvor mye selve klubben, men også hvor mye selve bygget betyr for ungdommen på øya.

Men, siden dette ikke står i tråd med mandagens vedtak vil tiden fremover heller bringe med seg mye lengre tid uten ungdomsklubb, da det er mange ting som på være på stell før kommunen kommer til å kjøpe et nytt lokale.

Vi i ungdomsrådet synes kommunen burde styrke prioriteringen av ungdommen, om kommunen vil ha ungdommen tilbake til øya etter studietiden, er det nå de må sette inn tiltak for at vi skal ha et ønske om å returnere. I 2023 hadde ungdomsrådet ute en spørreundersøkelse for å finne mer ut av hva ungdommene savnet i kommunen. Svarene som gikk mest igjen var ungdomsklubb og transportmuligheter. Dette burde bli tatt i betraktning.

Vi støtter Ordfører Kjell-Are Johansens ønske om å oppheve dette vedtaket, og heller fokusere på forslaget om å fikse klubben, selv om det bare er en midlertidig løsning.

Vi vil også ønske å få takke de frivillige ved Åpen Idrettshall, som hver lørdag sørger for at ungdommen er en plass å være. Vi setter stor pris på deres engasjement!

Kjære politikere

Disco Duck har gjennom årene hatt stor betydning både for Rock Mot Rus, ungdommen og andre kulturminner. Og det vil være synd om alt det skal forsvinne, fordi at andre ikke ser samme troen i klubben. Dermed ber vi dere om å tenke gjennom dette en gang til, og håper dere vil gi Disco Duck en ny sjanse.

