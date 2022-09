«Uansett hva som skjer på slagmarken de neste dagene, uansett hvor lenge Russland har sin brutale krigføring gående, må vi love oss selv og befolkningen i Ukraina aldri å gi oss før Putin er tvunget på retrett fra Ukraina, før de har fått tilbake sin selvstendighet, og Europa har fått tilbake freden.»

Slik avslutta Rødts leder Bjørnar Moxnes sitt innlegg i Stortinget den 3. mars i år. Det har gått meir enn et halvår siden han ga dette løftet til folk i Norge og i Ukraina om at vi «aldri ville gi oss».

Spørsmålet er hva Moxnes og Rødt har bidratt med for å oppfylle løftet.

Svaret kjenner vi alle. Rødt har ikke løfta en finger for å tvinge Putin til retrett. Tvert imot har Rødt og tillitsvalgte i partiet gjort det de har kunnet for å sabotere Ukrainas frihetskamp.

· De har sagt nei til å levere våpen til Ukraina. Våpen som Ukraina har vært heilt avhengig av for å forsvare seg. Uten våpenhjelp fra vestlige land ville det ha vært umulig for ukrainerne å stå imot Russlands angrep slik de har gjort. Hvordan Rødt mener Putin skulle kunne tvinges til retrett uten at Ukraina fikk nødvendig våpenhjelp, har vi ikke fått noen svar på.

· De har ukritisk formidla Putins propaganda om det egentlig er vestlige land og NATO som har skyld i krigen. Ved å utvide NATO østover. Ved å holde døra på klem for ukrainske medlemskap i NATO.

· De har også formidla Putins narrativ om at det er en stedfortrederkrig som foregår. At krigen er mellom USA og NATO på den eine sida og Russland på den andre. Og at USA og NATO bare bruker Ukraina som redskap for å svekke Russland.

· De har aktivt gått imot at Sverige og Finland blir opptatt som medlemmer i NATO. At begge land søkte medlemskap fordi de etter invasjonen av Ukraina frykta å kunne lide samme skjebne, var uten betydning for Rødt. Det var også betydningslaust at begge landa har støtte heilhjerta opp om Ukrainas frihetskamp og dermed utsatte seg for økt risiko for russisk aggresjon.

Det finnes et ord for å beskrive situasjonen som oppstår når avstanden mellom liv og lære blir så himmelropende stor som i dette tilfelle. Ordet er hykleri.

De siste dagene har Ukraina hatt betydelig militær framgang. En framgang som gir håp om at det kan være mulig å tvinge Putin til retrett. Som gir håp om at Ukraina kan gjenvinne sin sjølstendighet. Og at Europa får tilbake freden. Akkurat slik som Rødts leder ga løfte om å kjempe for da han talte i Stortinget.

Men vi skal aldri glemme at det var nettopp Rødt som svikta da det gjaldt som mest for Ukraina. Hadde Rødt fått gjennomslag for sin politikk, hadde heile Ukraina for lengst vært et lydrike under Putins ledelse.