Kjære innbyggere i Andøy kommune,Jeg er meget skuffet over forslaget fra kommunedirektør Andreas Jordell, som atter en gang fremmer forslag om nedleggelse av Skolestua barnehage. Hadde vi ikke nettopp denne saken oppe i november? Det er mindre enn seks måneder siden, virker som om det er hakk i Jordells plate. I etterkant av forslaget sist november, var det enstemmig løfte fra politikerne om at barnehagen vår får bestå.

La oss gjøre et tankeeksperiment der Skolestua blir lagt ned. Jeg bor i Bjørnskinn sammen med min familie. I 2023 valgte vi å ta barna våre ut av Risøyhamn barnehage. Vi ønsker dem ikke tilbake dit og det er fritt barnehagevalg. I mitt lille tankeeksperiment har jeg egentlig ikke et reelt valg, det må bli Andenes uansett barnehage. Det tar 41 minutter å kjøre fra mitt hus til nærmeste barnehage der ute, på en pen sommerdag.

Så var det vinteren, da, og alle dagene Kjølhågen er stengt og vi må kjøre rundt. En kan si at en pendlevei på over 80 minutter vil være svært belastende for to små barn. Også for meg selv, som i tillegg ville måtte kjøre tilbake til Åse for å dra på jobb. I praksis blir det ca. 150-160 minutter kjøretid for meg i bil, hver dag. På fine sommerdager. Ikke er det bærekraftig, trafikksikkert, eller økonomisk. For ikke å snakke om måten det vil kunne skade flere av barnas relasjoner, da kjøretiden kan påvirke familietid, vennetid og muligheter fritidsaktiviteter negativt.

Barna mine er våkne 13 timer om dagen. Hvis to og en halv time skal gå til kjøretid, og barnehagedagen blir ni timer lang, betyr det at jeg får kanskje én og en halv time verdifull interaksjon med barna om dagen. Og inni der skal jeg klare å smøre matpakker, lage middag og kveldsmat. Er dette rimelig? For å få mer tid til familien, kan jeg finne meg en ny jobb. Da åpner nye muligheter seg, for jeg er overhodet ikke nødt til å være i Andøy – en kommune som sparer seg til fant i den sektoren jeg jobber.

Jeg er 35 år og lektor med videreutdanning, og jeg tenker jeg kan være en ressurs på en skole i mange gode år. Spørsmålet blir om jeg ønsker å jobbe for en kommune som truer med nedleggelser av mine basale tjenester og som gnager min sektor ned til stumpene hvert eneste år, eller om jeg vil jobbe et større sted der jeg slipper å forholde meg til slike problemstillinger. Jeg tror at slik «ståa» er, kan Sortland tilby oss som familie en trygghet som Andøy ikke kan.

Det er belastende for folk å leve med denne usikkerheten. Det er ikke tillitsvekkende. Hva med folk som bor på Strandland? Medby? Forfjord? Hvor lang pendlevei skal deres barnehagebarn ha når Risøyhamn barnehage er full? Andenes er i vår periferi. Jeg tror det vil komme til å koste kommunen dyrt når folk begynner å flytte herfra, og ta med seg ressursene sine, fordi kommunen ikke kan tilby stabilitet og trygghet i form av helt grunnleggende tjenester der folk bor. I dag er det Skolestua, men hva blir det neste Jordell vil legge ned? Hvor ender det? Det spiller ingen rolle hvor mye penger som ble brukt på å pusse opp deler av andre etasje i Risøyhamn barnehage.

Det som teller for å få folk til å ha bolyst og blilyst, er trivsel. Ikke et halvveis OK bygg der bare halvparten av Skolestua-barna kanskje kan få plass. Jeg får blilyst av Skolestua barnehage. Den er luftig, stor og fin, selv om den er gammel og trenger litt kjærlighet. De har et stabilt personale som barna mine elsker å treffe, og jeg forlater dem alltid med en god følelse fordi jeg vet at Even og Liv blir ivaretatt og sett der.

Jeg vet at jeg er heldig som har fått barnehageplass i Skolestua, det er ventelister der. Da jeg var nyutdanna og skulle søke jobb, ville jeg hjem til Vesterålen for å slå rot, og være her livet ut. Spørsmålet nå er om unge lovende kommer til å søke seg hit og jobbe innen oppvekst og kultur, når jobbsikkerheten her i kommunen er skranten og oppvekstsektoren er under konstant trussel på grunn av dårlig skjøttet økonomi. Oppfordrer alle til å ta et raskt Google-søk: «Andøy nedleggelse». En kan spørre seg om nyutdanna, ressurssterke mennesker kommer til å vurdere Andøy overhode med et slikt renommé.

I november viste vi at lokalsamfunnet bryr seg om Skolestua gjennom avisinnlegg, intervju på radio, signeringskampanje og fakkeltog. Vi gjør det gjerne igjen, dersom det skulle vise seg nødvendig. Politikerne kom og hørte på oss, selv om kommunedirektøren så fornemt valgte å avstå og ikke svarte på min invitasjon til samtale.

Kjære Andøy kommune, det handler om å vise at dere er villige til å satse på oss, på samme måte som vi satser på dere. Vis oss at dere er villige til å satse på skoler og barnehager der folk ønsker å være. Ville Jordell eller andre med samme makta utsatt sine egne barn for to og en halv times kjøretid hver dag? Hvem vil satse på Andøy hvis ikke Andøy vil satse på folk? Det handler nok, som alltid, om penger. Etter hvert som tilbudene våre legges ned, vil det kanskje kunne spares inn penger på kommunens drift andre steder. Jeg foreslår at vi kan hente inn en del til budsjettet ved å eksempel ansette lokale folk som betaler skatt og fører tilbake til kommunekassa, istedenfor pendlere som koster oss en enorm formue. Er argumentet at de utenfra har bedre utdannelse, så får man begynne å tenke langsiktig og tilby utdanning mot ansettelse. Eventuelt kan man kutte overflødige toppstillinger, for eksempel assisterende ledere eller lignende.

Hilsen Stine Vea, tobarnsmor, skattebetaler og lærer.