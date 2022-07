Samtidig som prisene på drivstoff, strøm og mat stiger, har Senterpartiets oppslutning falt. I VG 16.juli kunne man lese at Senterpartiet skal snu nedturen. Det ser ut til at våpenet er løgn.

La meg ta 2 ferske eksempler.

Avisa Varden hadde en sak 11.juli om rekefiskernes alvorlige situasjon med de høye kostnadene. Der tok Frp til orde for å fjerne CO2-avgiften, en løsning som også rekefiskerne og Fiskarlaget Sør selv etterlyser. Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, sa i samme sak at «avgiftsmessig er det samme nivå som da Roy Steffensen satt i regjering».

Dette er altså ikke noe annet enn en løgn, for fakta er at CO2-avgiften økte 1.januar med 28 % med statsbudsjettet vedtatt av Ap, Sp og SV, og i regjeringsplattformen til Ap/Sp skriver de at målet er at den skal tredobles mot 2030. Avgiftene er ikke bare høyere nå, de skal i tillegg bli enda høyere.

Men fakta forholder seg man visst ikke til der i gården, og i VG 16.juli opererer Vedum i samme landskap. Til avisen, i et avsnitt om de høye drivstoffprisene, sier Vedum at avgiftene er satt ned med Ap/Sp.

Fakta er imidlertid at drivstoffavgiftene ble økt 1.januar 2022, men også det totale avgiftsnivået ble økt med over 3 milliarder kroner. Verken drivstoffavgiftene eller avgiftene generelt er redusert, men likevel sier altså finansministeren til VG det motsatte.

Med løgn som våpen skal visst velgerne vinnes tilbake. Da trenger vi kritiske og årvåkne journalister som faktasjekker påstandene fra Sp. Det vil være synd for demokratiet om man lykkes med å ikke si sannheten.