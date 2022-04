Våren nærmer seg, snøen smelter og dagene blir lysere og lysere. Det fører til flere muligheter til å kombinere transportbehov med fysisk aktivitet.

Våren er også tiden hvor miljøet får større fokus, diskusjoner om å la bilden stå, kravet om færre parkeringsplasser i bybildet og bygging/bevaring av sentrums grønne lunger.

Hvorfor skal jeg gi slipp på bekvemmeligheten av å sette meg i en bil med aircondition, spinne ned på hovedveien, rett i et trafikkaos uten like, for å snike meg gatelangs i håp om å finne en parkeringsplass så nært jobben at jeg kan åpne bildøren og sette meg rett i kontorstolen? Kanskje er jeg så heldig at jeg får dagens dose av fysisk aktivitet når jeg må slåss med en annen bilist om den ene ledige parkeringsplassen. Prisen på drivstoff, strøm og bompenger er en liten pris å betale når jeg kan nyte en stressende biltur, med påfølgende parkeringsjakt.

Å sykle er noe man gjorde før man fikk sertifikatet og gange er noe kun «de miljøbevisste» ønsker mer av. Jeg har da på ingen måte tenkt å gjøre som mine forfedre, som gikk over de høyeste fjell og gjennom de dypeste daler for å kjøpe melk! Vi lever i 2022, i et av verdens rikeste land, hvorfor skal jeg gi fra meg luksusen av å kjøre overalt? Det er nettopp derfor du bør det! Vi lever i et av verdens rikeste land, i en opplyst tid. Vi vet at vi sparer miljøet for CO2-utslipp ved å la bilen stå, og sparer egen lommebok ved å slippe å kjøpe drivstoff og bompenger. Men kanskje viktigst av alt – det bedrer vi helsa vår – både fysisk og psykisk ved å velge en aktiv reisemåte. Så hvorfor velger ikke flere å la bilen stå? Når vi vet hva det gjør med helsa vår, lommeboken vår og miljøet vårt? Vi har selvfølgelig forståelse for at ikke alle kan gå eller sykle til jobb, men tenk hvor mange transportetapper du har i løpet av et år der du kunne ha benyttet beina eller sykkelen.

Og til alle foreldre og foresatte – slutt å kjør barna overalt. La de gå eller sykle. Det er den beste gaven du kan gi de. Det er ikke sikkert de skjønner det nå, men forhåpentligvis etter hvert.

En endring starter med deg selv og dine handlinger, og det kan gi så mye tilbake i form av helsegevinst, avkobling og overskudd, så hvorfor ikke starte våren med nettopp dette?

Tilrettelegging kan ha stor betydning for at flere skal velge å gå eller å sykle, men vi mener mange flere enn tilfellet er i dag, på en enkel måte, kan velge en aktiv reisevei. Dette er også med å styrke bærekraftmålene (god helse og livskvalitet, stoppe klimaendringene og økonomi).

Så folkens – vi vil oppfordre deg til å finne frem de gode skoene og klargjøre sykkelen – få en aktiv reisevei du også. Det er ditt valg!