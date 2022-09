Bestefaren min, han Einar, passerte 90 for noen år siden. Han vokste opp under enkle kår i Gildeskål utenfor Bodø. Nå setter han pris på hvert besøk han får. Alle har vi en bestemor, tante eller pappa som nærmer seg eller er passert pensjonsalder. Eller vi er kommet dit selv. Gjennom egne erfaringer kan vi betrakte samfunnet vårt og stille oss spørsmålet: Har vi et aldersvennlig samfunn?

Svaret mitt er ikke et bastant "nei". Men vi har en lang vei å gå for å kunne svare et klart "ja".

Og vi er ikke godt nok rustet for det som kommer. Innen 30 år vil vi være dobbelt så mange mennesker som er over 70. Eldrepolitikk har for lenge begrenset seg til hvilken omsorg vi får på aldershjem. Men det er bare en av mange deler av å skape et mer aldersvennlig samfunn for fremtiden. Det handler om at våre nærmeste - og vi selv - skal ha økte muligheter, selvbestemmelse, verdighet og trygghet når vi eldes.

Vi har dessverre blitt et samfunn som i for liten grad ser på eldre som en ressurs. Allerede i 50-årsalderen opplever flere at det er vanskeligere å bli innkalt til jobbintervju eller tilsatt i en ny jobb. Likestillings- og diskrimineringsombudet har hatt et økende antall saker der alder er grunnlaget for klagen.

Dagens og fremtidens eldre har høyere utdanning, er friskere og mange ønsker å delta, bidra og være aktive i samfunnet lenger. Det er bare å se på alderen på dem som er primus motor i den lokale turistforeningen eller annen frivillighet. Det første vi må gjøre er å legge bedre til rette for at hver enkelt kan bruke ressursene sine. Eldre må få mulighet til å bidra i samfunnet og stå i jobb lenger. Vi må forebygge og redusere aldersdiskriminering i arbeidslivet og se eldre som den store ressursen de er.

Det er flere år siden bestemoren min, kona til han Einar, døde. Etter det bestemte Einar seg for å selge huset som lå et godt stykke utenfor sentrum. Han ville heller bo i en liten leilighet i sentrum av Bodø. Der kan han se folk som går forbi, gå til butikken selv, og ha naboer og kjente å omgås.

Er det ikke merkelig at så mange aldershjem er lagt langt unna grunnleggende sentrumsfunksjon? Som om eldre ønsker å isolere seg? Det er nok heller tvert om. Nye eldre- og omsorgshjem bør bygges i nærheten av sentrale funksjoner hvor man kan legge til rette for gode møteplasser og sosial aktivitet med andre. For vi vet at ensomhet er en stor utfordringe i flere aldersgrupper, men særlig blant eldre. Hele 4 av 10 over 80 år er ensomme.

Jeg har gitt opp å lære Einar bruk av e-post eller smarttelefon. Det er heller ikke mange på hans alder som bruker det. Den stadig økende digitaliseringen av tjenester skaper en del barrierer. Bussbilletter kjøpes i apper og filmer leies på nett. Vi må huske at hele 480 000 mennesker over 60 år regnes som ikke-digitale. Tall fra SSB viser at 400 000 mennesker i Norge ikke har brukt internett. For fremtidens eldre vil det ha oppstått nye digitale barrierer.

Derfor går Høyre inn for at kommuner må tilby en digital hjemmehjelp. Det kan ikke være sånn at man er prisgitt slekt eller venner til å løse tekniske utfordringer. Dette er et irritasjonsmoment som mange føler på og det svekker følelsen av mestring av eget liv.

Det må være et mål å tilrettelegge enda bedre for å bo hjemme lengst mulig. Samtidig må vi sikre at eldre tilbys smakfull og god mat, ikke for lang tid mellom måltidene, og fysisk aktivitet, enten man bor hjemme og får regelmessig hjelp eller er på aldershjem. I Meløy besøkte jeg et alders- og sykehjem med et fullt utbygd eget kjøkken. Måltidene blir tilberedt med gode lokale råvarer, måltidene er sosiale og det tilbys gjerne et glass med vin til maten. I hverdagen er de fleste opptatt av god og mettende mat, fysisk aktivitet, sosialt samvær og god søvn. Dette er like viktige ingredienser for en alderdom med livskvalitet.

Vi kan skape et aldersvennlig samfunn for de som står oss nær, for oss selv, og for de som kommer etter oss. Vi kan gjøre en god del for å legge til rette for dette fra Stortinget. Men mye vil avhenge av hver enkelt kommune.

Derfor vil Høyre fortsette å utvikle bedre løsninger, og lytte til nye ideer, for å nå målet om et mer aldersvennlig samfunn i kommunene i Nordland.

Det er utfordrende å opprettholde den samme verdighet og livskvalitet når man eldes som i resten av livet. Mange av svarene ligger i en god politikk skapt for og av gode medmennesker. Vår neste store oppgave er å skape et aldersvennlig samfunn.