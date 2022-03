Næringskomiteen på Stortinget besøker denne uka Andøy og Vesterålen. Samtidig innleder Regjeringen budsjettkonferansen. Næringslivet i regionen har store prosjekter på gang, og mange er også i ferd med å realiseres.

Fremtidsutsiktene ser lovende ut. Likevel er det svært viktig at både Stortinget og Regjeringen er velinformert om de ulike prosjektene. Derfor er det riktig og viktig at næringskomiteen prioriterer besøk til Andøy og Vesterålen.

Denne uka startet Regjeringen budsjettkonferansen på Klækken Hotell. Vårt klare budskap er å gi The Whale støtte i revidert nasjonalbudsjett slik at investeringsbeslutning kan tas snarest.

Solberg-regjeringen ga full støtte til SKREI i Lofoten. Samtidig ga den første støtten til The Whale med klare lovnader om å følge opp The Whale på samme måte som SKREI om de fikk fortsatte i regjering. Det ville sannsynligvis betydd en større støtte allerede i revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Nå må Støre-regjeringen vise at de leverer på dette. Det tror og håper vi. Og vi skal applaudere dersom støtten kommer. Samtidig tror vi at det kan hjelpe på at vi legger på litt velment press.