Foto: Illustrasjon

Det siste tiåret har vært formidabelt for nordnorsk reiseliv og turisme. Denne positive utviklingen skaper varierte og stedbundne arbeidsplasser, næringsaktivitet og ikke minst sikrer den bosetting. Nå kan The Whale bli en viktig del av arbeidet med å gjøre Nord-Norge til en bærekraftig helårsdestinasjon og være en drivkraft for innovasjon og næringsutvikling i hele landet.

Nord-Norge har mange attraktive destinasjoner å by på, både vinterstid og på sommeren. Fjell som spydspisser, kritthvite strender, en sterk kysthistorie og storhavet så langt øyet kan se. En av våre største turistattraksjoner befinner seg nettopp under havoverflaten, nemlig hvalen.

Andøy har siden midten av 80-tallet blitt kjent som «hvalens rike» på grunn av øyas nærhet til eggakanten og feltene hvor de store hvalene oppholder seg. Det geografiske fortrinnet bringer gjester tett på hvalen året rundt. Og nettopp på Andøya har nå kommunen, fylkeskommunen og private aktører gått sammen om å finansiere en ny attraksjon, The Whale - til totalt 455 millioner kroner, og de tar nærmere halve regningen dersom staten blir med på spleiselaget.

I et pandemirammet reiseliv, trenger vi nye flaggskip som skaper optimisme og viser vei i næringen og reiselyst i markedene. Undersøkelser gjort av Innovasjon Norge viser at The Whale allerede har vakt oppmerksomhet verden over. Det er skrevet mer enn 200 unike artikler om attraksjonen, og bilder av bygget er eksponert for mer enn 530 millioner mennesker i over 30 land. Budskapet fra markedet er også tydelig. Fremtidens besøkende er opptatt av bærekraft og ønsker å besøke destinasjoner med storslåtte naturfenomener, rike matopplevelser, fantastiske historier og autentiske samfunn. The Whale er et løft reiselivet trenger, og en stor mulighet vi må gripe for å videreutvikle regionen som et internasjonalt reisemål og sikre videre vekst.

The Whale er også et viktig stedsutviklingsprosjekt som vil gi Andøy 100 nye arbeidsplasser og skape bolyst i en krevende omstilling. Lokale ringvirkningene er beregnet til mer enn 55 millioner kroner årlig. The Whale vil i tillegg gi positive effekter for næringslivet langt utover kommunegrensen og binde landsdelen sammen. Gjester kan starte sine nordnorske opplevelser i Leknes, på Evenes, Bardufoss eller i Tromsø og reise langs de nasjonale turistveiene på Senja, Andøya og i Lofoten, med selvskrevne stoppesteder som Polaria, Vikingmuseet på Borg, Skrei, Hurtigrutemuseet, - og snart; The Whale på Andenes.

Spektakulær og grensesprengende arkitektur med svært høy innovasjonsgrad vil i tillegg gi landsdelen økt kompetanse innen bygge bransjen.

The Whale er et ambisiøst prosjekt som vil ha stor innvirkning på hvordan verden ser til Norge for å oppleve og lære om hval. The Whale handler om hvalene, havet og menneskets mytiske forhold til hvalen. Her vil de besøkende få formidlet historie, naturvitenskap, kunst og kystkultur presentert på en måte verden tidligere ikke har sett maken til. The Whale skal også spille en rolle i det faglige miljøet, og være et knutepunkt for samarbeid mellom forskere, lokalbefolkning, næringsliv, universiteter og studenter.

Som representanter for reiselivsnæringa stiller vi oss helhjertet bak The Whale. Nå oppfordrer vi regjeringen til å støtte Andøya, det nordnorske og det nasjonale reiselivet, slik at The Whale blir realisert.