Kjære venna, stor som liten. Håper du har tid å følge litt med. Æ vil tale mot urett og for de som e slitn og om den evige kampen før fred.

Æ skjemmes inni margen over kordan verden har blitt. Æ legg mæ med sorgen førr ongan i Palestina, førr guttan i Ukraina som sett fast i blod, gjørma og dritt.

Nu vil æ gjøre meir! Meir enn å berre sjå på at elendigheta blir tell. Æ vil jobbe før at vi blir fleir, fleire som e lei av å vær brikka i kapitalistenes spell.

Vi må samle oss i lag, stå på barrikadan og bruke makta i ord. Det e derfor vi feira i dag, før å få ei knallbra jord.

Vi skal få dem tell å skjemmes, de som legg ned tryggheta førr våre vordende mødre. De som stjæl fesken ska få gremmes, de som ikke lengre skal få se bort, de som presse livet ut av våre brødre.

Kjære venna, stor som liten. Det e så bra at akkurat du bi med å sloss mot urettferdighet og før de som e sliten og kampen førr den evig fred.

Gratulerer med dagen