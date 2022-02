Så befriende, Toine Sannes, at noen våger å drømme stort, og klokt! Om man inviterer folk hjem til seg, foretar man ikke rydding i kjelleren (Lamarka), men gjør storstua (Sortland sentrum) fest-fin.

Ditt innlegg, gir meg bilde av et smykke av et offentlig bad, som smyger seg ned til sjøen, og inviterer til vannlek; innendørs og utendørs; og for folk i ALLE aldere - fra 0 til uendelig. Jeg ser for meg snøbad/ isbad under nordlyset, badestamp og utendørs badstu, mulighet for vannsport; kajakker og padlebrett som glir lydløst i Sortlandssundet, kafe med nærmat, og selvfølgelig varm kakao og svele, som nytes til bølgeskvulp... Mulighetene er uendelige, og tankene går til de romerske bad i antikken (termene), der man fant både badeanstalt, sports- og fitnessclub, botanisk hage, og et museum, bibliotek og samfunnshus i ett og samme kompleks.

Jeg leser at du vil fremheve Sortlands fortrinn; nærheten til havet, og gjøre sjølinja tilgjengelig for folk; skape et levende sentrum; som vil dryppe på næringslivet. Kanskje badegjester fra nabokommuner, vil gjøre rekreasjon ut av turen, med overnatting på hotell…

Jeg gleder meg allerede til å komme på besøk, og kan nesten ikke vente på at drømmen din blir en realitet.

Så trist, Tove Mette Bjørkmo, med en politiker som kun ser hindringer, og - enda tristere - at den, som tar mål av seg til å kunne utvikle Sortlands bysentrum, mangler kreativitet, og evner til å tenke utenfor en firkantet boks. Beklager å måtte si det; men akkurat det bærer Sortland sentrum preg av. Jeg har tenkt at det skyldes kommuneøkonomien, at sentrum synes å få en så stemoderlig behandling. Nå vet jeg svaret. Det kom i ditt tilsvar som slakter tankene til en politiker som - i sitt hjertesukk - fremstår fremtidsrettet, innovativ og visjonær.

Nå har det aldri vært de, som er fornøyd med status quo, som har dratt verden fremover. Der du er svært fornøyd med en kloss av et bygg, ser Toine muligheten for å skape et smykke, på linje med operabygget. Der du ser barn og unge, i et firkantetet basseng, bortgjemt i Lamarka, og ved siden av andre haller, som kun en marginal del av befolkninger benytter, ser Toine et anlegg for hele befolkningen; sortlendinger, og tilreisende, i alle aldre, som får mulighet til felles glede, rekreasjon og kos.

Gode naboer fra tilliggende kommuner - og turister, som kan gjøre Sortlands-turen til en happening - og det året rundt. Som operabygget har fått folk til å valfarte til sjøen i Oslo, ønsker Toine å få mennesker - i alle aldre - til å valfarte til Sortland - året rundt. En by uten mennesker, er en død by. Et levende bymijø gir inntektsmuligheter for næringslivet. Det forstår MDG-politiker Toine Sannes.

Ut fra temperaturen, i tilsvaret fra Ap-politikeren, Tove Mette Bjørkmo, synes det som du kan nyttiggjøre deg en kald avrivning (is-bad)… :) Og hvem vet - kanskje er det mulig - også for et politisk Square-head - å få sitt Heureka! :) i forhold til hvordan man utvikler et byrom til å bli innbydende og levende. Kanskje du vil se sammenhengen mellom en levende by, og et blomstrende næringsliv.

I de romerske bad møttes man ikke bare for bad, men og for den gode venne- eller forretnings-samtalen; og man lot seg inspirere av kunst og litteratur. Det kan synes som flere Sortlands-politikere (Ronald Steen AP m.v.) kan dra nytte av litt bading. Store tanker har kommet i et bad, og mange oppgaver har blitt løst under samtaler i en badstu. Ønsker alle sortlendinger et godt bad! Mens sana in corpore sana.