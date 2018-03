– Hva mener egentlig Nordland Ap om ACER?

Leserinnlegg

Er partiet enig med «jentan og guttan på industrigolvet»? Eller er Ap enig med regjeringa?

Senterpartiet vil at vannkraften også i framtida skal tilhøre fellesskapet. Norske myndigheter skal ha en sjølstendig kontroll over energien i Norge. Derfor sier Senterpartiet NEI til ACER.

Etter å ha lest Nordland Aps uttalelse «Energiressursene må gi større lokale ringvirkninger» er jeg bekymret for hva partiet egentlig jobber for. Nordland Ap ber regjeringen og Stortinget reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER. Men de ser ikke ut til å mene at Ap skal stemme nei til ACER når saken kommer opp i Stortinget 22. mars. De ser heller ikke ut til å mene at saken bør behandles etter grunnlovens paragraf 115 om suverenitetsavståelse som krever ¾ flertall i Stortinget. Da er de like langt.

Dersom Nordland Ap mener at Barth Eides «kravliste», som ingen kan garantere oppfyllelse av i framtiden, eller «kopimaskinene» som omgår forbudet om suverenitetsavståelse, er godt nok til at Ap kan stemme ja til ACER, lurer de storparten av velgerne sine og fagbevegelsen som nå er på lag med Senterpartiet. For å omgå forbudet om suverenitetsavståelse, er det installert to «kopimaskiner». Først kopieres ACER-vedtak i EØS sitt kontrollorgan ESA, deretter i norske RME (Reguleringsmyndigheten for energi). Norske myndigheter har ingen innflytelse på vedtakene.

Om Nordland Ap virkelig mener det som sies i uttalelsen om vannkrafta i Norge bør de gi klar beskjed til folka sine på Stortinget. Nordland Ap bør ta avstand fra regjeringa i denne viktige saken. Si et tydelig NEI til ACER!