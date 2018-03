– Medlemmene strømmer til Nei til EU

Leserinnlegg

Kampen mot Acer har er årsaken til at Nei til EU har fått så mange nye medlemmer. 551 nye medlemmer på litt over to måneder er mange ganger flere enn vanlig. Nei til EU har fått også 7000 nye følgere på Facebook, og over fire hundre tusen har sett filmen «EUs energiunion og kampen om kraften», som Nei til EU har fått laget.

I Nordland Nei til EU har vi fått 33 nye medlemmer til nå i 2018.

22. mars skal Stortinget behandle spørsmålet om Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå Acer. Den store interessen for saken viser at det norske folket er lei av at Stortinget gir EU stadig mer makt i Norge.

Nei til EU har fire hovedargumenter mot Acer: Norsk tilknytning medfører avståelse av suverenitet, strømprisene vil øke, industrien vil bli skadelidende, og miljøet rammes av økt effektkjøring. Men en klar førsteprioritet for organisasjonen er det første argumentet: Suverenitet er en kjernesak for Nei til EU.

Og dette viser igjen i den store motstanden mot Acer. Folket sier nei til å avgi nasjonal suverenitet til EU ved at vi knytter oss til EUs energiunion. Det er uhørt at vi skal avgi suverenitet til noe vi ikke er medlem av.

Christian Torseth, leder Nordland Nei til EU