– Forsvarssjef, forsvarets ansatte på Andøya fortjener og forventer avklaringer nå

Leserinnlegg

Den seneste tiden, spesielt den seneste uka, har det florert med informasjon og påstander i det åpne rom angående behov for areal og antall baser ved alliert øving, trening, krise og krig. Det siste som kom fram i media onsdag var stasjonering av nye MPA-fly – tre fly til Evenes og to til Rygge.

Jeg, som tillitsvalgt, får samme signaler gjennom diverse kanaler, men som arbeidstakere får vi ingen informasjon gjennom linjen. Min påstand er at nå begynner det å komme frem mer og mer av utfordringene vi hele tiden har belyst, hvis Andøya blir nedlagt.

Et godt ordtak sier: Ingen røyk uten ild.

Dette er ikke bra for Forsvarets tillit og renommé ute i samfunnet, det som skjer nå. Lekkasjer alle veier, og dine ansatte sitter igjen som svarteper uten å få noe informasjon.

Som leder for Norges Offisersforbund avdeling Andøya forventer jeg at du som øverste sjef i Forsvaret kommer til Andøya snarest og gir oss informasjon. Jeg ser gjerne at du tar med deg sjef Luftforsvaret på samme reise. Da kan hun gi personellet oppdatert informasjon om planene ved innfasingen av nye MPA. Oppdatert informasjon har vært tilnærmet lik null frem til nå.

Som en bonus ved deres besøk, vil dere få ufiltrert informasjon om hvordan ståa nå er, og hvilke utfordringer 133 Luftving står overfor frem til P-8 er klar til å løse oppdrag i nordområdene.

Jeg ser fram til ditt Andøya-besøk.