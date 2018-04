– Stopp Israels terror mot palestinerne!

Leserinnlegg

Fra langfredag til 2. påskedag ble17 drept og over 1400 skadet. Rundt 750 av disse ble ifølge palestinske myndigheter truffet av skarpe skudd. Videoer skal vise hvordan ubevæpnede palestinere som befant seg flere hundre meter unna grensen, ble skutt i ryggen mens de løp bort. Vi slutter oss til kommentatoren Gideon Levy i den israelske avisa Haaretz: «Stridsvogner og skarpskyttere mot ubevæpnede sivile. Det kalles massakre. Det fins ingen andre ord for det.»

Det anslås at rundt 30 000 palestinere deltok i demonstrasjonene, som er starten på en rekke markeringer fram mot 70-årsdagen for opprettelsen av staten Israel i 1948. Menn, kvinner, barn og eldre hadde møtt opp for å delta i den historiske markeringen av det palestinerne kaller nakhba – katastrofen. Gjennom å ødelegge 531 palestinske landsbyer og tømme 11 byer for palestinere ble over 700 000 drevet på flukt i 1947/48.

I forkant av demonstrasjonen langfredag hadde Israel ytterligere befestet grensa mot Gaza med stridsvogner og 100 skarpskyttere. Kynismen og tankegangen bak det som skjedde kom til uttrykk i en melding på Twitter fra det israelske militæret lørdag. Der het det at «ingenting ble utført ukontrollert, alt var presist og veloverveid, og vi vet hvor samtlige kuler landet». Meldingen ble senere slettet.

Israels forsvarsminister uttalte at de israelske soldatene «gjør det som er nødvendig» og at de fortjente medalje. Han avviste også en uavhengig gransking, slik FN og EU har krevd. En uttalelse fra Sikkerhetsrådet som uttrykte dyp bekymring over situasjonen og uttrykte sorg over de drepte palestinerne, ble stoppet av USA.

Dette er en parallell til Sharpeville-massakren i Sør-Afrika i 1960 der svarte sørafrikanere ble skutt og drept av politiet da de protesterte mot utvidede apartheidlover. Flere medier har utrolig nok omtalt helgas hendelser som «sammenstøt», når det i realiteten dreier seg om nådeløs voldsbruk fra en militær overmakt mot et fordrevet og okkupert folk. Det krever ikke mye fantasi for å forestille seg hvordan vestlige medier og statsledere ville omtalt en lignende massakre der det ikke var den israelske regjeringa som sto bak volden.

Palestinerne på Gazastripen lever innesperret i verdens største fengsel, der Israel frarøver dem ressurser, livsgrunnlag og verdighet. Rødt vil arbeide for at det legges et større kollektivt press på Israel for å den folkerettsstridige blokaden av Gaza opphevet. Her kan Norge ta et første skritt, både ved utvetydig å fordømme massakren og volden, og ved å utvise Israels ambassadør til Norge.