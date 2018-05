– Det synes å ha gått prestisje i saken om Andøya

Leserinnlegg

Jeg har fått med meg at daværende forsvarssjef Diesen i 2007 mente at Evenes er det beste operative alternativet som kampflybase i Norge, til og med bedre enn Bodø! I dag er den samme Diesen belønnet med en styreplass i Narvik havnestyre, for øvrig sammen med Høyre’s Margunn Ebbesen.

Det er nærliggende å spørre om det er har vær noen linker her, mellom daværende Evenes-ordfører (H) og Narvik kommune om å skape allianser for fremtiden? Så vidt jeg husker, var daværende ordfører i Evenes sterk motstander av at rullebanen i Bodø skulle flyttes lenger unna byen. Dette ville selvfølgelig favorisere Bodø foran Evenes i kampen om å få tildelt kampflybasen i Norge. Som om at dette var nødvendig for at Bodø skulle bli foretrukket som det beste alternativet, foran Evenes i den kampen? I ettertid har vi forstått at en flerårig pågående politisk hestehandel

plasserte det beste operative og økonomiske alternativet bakerst i køen, bak Ørland og Evenes!

– Nå må Regjering, Storting og folket våkne opp! Face-book siden Bevar Andøya Flystasjon (BAF) ble nok startet opp, på grunnlag av lokale forhold, med redsel for å tape nærmere 30 prosent av arbeidsplasser i Andøya kommune, men dette er snart 2 år siden og historie.

Det sosialistiske flertallet sørget for at Ørlandet, Midt-Norges alternativ, i 2012 ble vedtatt som Norges

nye kampflybase, med Evenes som fremskutt QRA-base. H/FRP-regjeringen sørget i Langtidsplanen for Forsvaret, vedtatt i november 2016, å opprettholde vedtaket om Evenes som fremskutt jagerflybase, dette selv om de hadde muligheten til å endre på dette. Og en QRA på Evenes skulle jo bare koste noen 10-talls millioner! I ettertid har valget av Ørland, som skulle bli billigere enn Bodø, vist seg å bli flere milliarder dyrere enn vedtatt!



Som kjent vedtok Stortinget i 2016, basert på Forsvarssjefens militærfaglige råd, å legge ned Andøya Flystasjon, og flytte overvåkingsflyene til Evenes, 100 km lenger inn i landet. Problemet var bare at FSJ ikke anbefalte å plassere 5 store overvåkingsfly av typen P8 Poseidon på Evenes, men 5 mindre fly, eventuelt droner! Og at 5 stykker P8 skulle kjøpes inn, for så å plasseres på Evenes, var ikke inkludert i stortingsvedtaket. Dette vedtok Stortinget 2 uker etter på! Dette avslører at det foregikk ting i det skjulte, bak stortingspolitikernes rygg! Dermed blir hele argumentasjonen om å flytte MPA til Evenes, feil! FSJs råd var mindre fly/droner, som det er plass til på Evenes. Det er ikke nødvendig plass til store fly av typen P8! Dersom FD ønsker å kraftsamle F35 og P8 på samme flyplass, må dette være til en flystasjon som har plass til dette. Det har ikke Evenes!



Aldrimer.no hadde forrige uke en artikkel der Forsvarsministeren gjør sitt beste for å hjelpe oss til å forstå at regjeringen, ved å plassere F35/P8 på Evenes, styrker forsvaret i nord. På hvilken måte skal dette styrke forsvaret? At å legge ned Norges best drevne flystasjon, basert på 60 års erfaring og kompetanse, og flytte MPA-ene til en sivil lufthavn med for liten plass, skal styrke forsvaret i Nord-Norge? Jeg har personlig, over en lang periode, hevdet at det ikke er nok plass til det som planlegges på Evenes, og aller minst plass til å ta imot allierte fly under en konflikt eller under helt ordinære

militære øvelser. Dette er et standpunkt som bare har styrket seg etter den nylig fremlagte KVU’en for Evenes.

Nødrullebane/alternativ flyplass

Her ser det også ut til at flere viktige og nødvendige utbygginger og oppgraderinger er skjøvet under teppet for å få «tallene til å stemme». Men tallene stemmer ikke! Prisen er alleredesteget med 1 mrd. i forhold til hva Stortinget vedtok! Og mer kommer det til å bli! Spaden er ikke satt i jorda. Men ministeren påstår at «tallene står seg», og alt det andre som KVU’en omfatter, til og med at det fortsatt er god plass på Evenes. Man kan ikke vedta at det er nok plass på Evenes!Andøya er klar til å ta imot de nye flyene i morgen, og vil trenge minimal oppgradering for å fortsette å gjøre den jobben som er blitt gjort til alles tilfredshet i 60 år. Hva med kompetansemiljøet? Er ministeren sikker på at personellet vil være med på lasset til Evenes, for derved å kunne holde P8-flyene operativ så mangetimer i løpet av uka, som påkrevet?La MPA fortsette på Andøya! Der vil det også være plass til 2-3 F35, dersom «kraftsamling» fortsatter eneste ønskelige løsning!

Dette må jeg bare si noe om, siden det synes å være noe begrepsforvirring rundt dette, og ministeren

bidrar til ytterlig forvirring med sitt bidrag.



Alle fly som skal operere fra en flyplass, der de planlegger å ta av fra/returnere til, må i sin «flightplanning» ta høyde for at de ikke kan lande på sin base, og dermed ha nok fuel til å fly til

annen/alternativ flyplass. Dette gjelder om flyene er sivil eller militær. Det kan være flere årsaker til at man må fly til en annen plass, men dårlig vær, og glatte rullebaner vinterstid, kan være slike årsaker. Dette medfører at flyene må fylles opp med nødvendig mengde fuel, slik at de har nok fuel

til å «holde» over sin planlagte landingsplass, i påvente av at forholdene blir bedre, slik at landing kan gjennomføres. Dersom ikke dette er mulig, må flygeren fly til en alternativ landingsplass, der en landing kan gjennomføres på en god måte. Denne flyplassen har flygeren sjekket vær, og annen

informasjon som vil kunne påvirke mulighetene for å lande , før flygingen starter, og inngår i selve «flightplanen» for den flygingen.

Dersom nr. 1 eller 2 sklir delvis av banen, vil den/de etterfølgende fly(ene) ha bruk for en nødrullebane å lande på, dersom denne/disse har for lite fuel til å fly til en alternativ flyplass. Ogdette er enda mer aktuelt under militære øvelser, der mange jagerfly vil være stasjonert på Evenes.



Med helninger på ujevne operative flater, kombinert med norske vinterforhold- og føre, vil dette absolutt kunne skje. Og da vil man ikke ha nok tid til å evakuere den sivile terminalen for folk, som

ministeren påstår man kan gjøre under en konflikt. Jeg påstår at man ikke trenger en konflikt for å kunne havne i en slik situasjon! Det kan skje når som helst der jagerfly opererer, kanskje allerede i

morgen! Enda mer betenkelig er det når vi kjenner beskaffenheten til «nødrullebanen» på Evenes, og avstanden til rullebanen bare er på 150 metter. Enda mer betenkelig er en landing på taksebane Y, når en tenker på at avstanden til den sivile terminalen er 100 meter!

Andøya Flystasjon/Andøy-samfunnet

Avslutningsvis ønsker jeg å si noe om forholdene lokalt på Andøya i forbindelse med vedtaket om å legge ned Andøya Flystasjon, den desidert største arbeidsgiveren i kommunen. Dette har dessverre

kommet altfor lite frem de siste 2 årene.



Når en liten kommune som Andøy, med sine 4700 innbyggere, opplever at nærmere 350 statlige arbeidsplasser forsvinner, skjer det noe med lokalsamfunnet, for ikke å snakke om de som blir

direkte berørt. Indirekte blir sikkert dobbelt så mange personer berørt, siden Andøya Flystasjon mottar varer og tjenester fra flere lokale bedrifter. Flere av de som jobber der, risikerer også å miste

jobben sin, og ledige jobber vokser ikke på trær i Andøy. Mange av de 350 som mister jobben, eller blir tvunget til å flytte til Evenes, kommer garantert til å lete etter andre typer jobber, både sivilt og militært. De har en høyt verdsatt og unik utdannelse, som sikkert flere andre spesialiserte bedrifter kan nyttiggjøre seg av. Og alle er veldig glad i Andøya!

Når regjeringen og Ap sier at å vedta nedleggelse av Andøya Flystasjon var krevende, tror jeg at veldig få andværinger, mer enn 30 000 medlemmer av «Bevar Andøya Flystasjon», og operativt fagpersonell tror på dere! Dette vedtaket synes forhåndsbestilt av regjeringen! Når ministeren sier atutbyggingen på Evenes er veldig viktig for Ofoten-regionen, tror jeg på han. Hvor viktig tror han da at Andøya Flystasjon er, og har vært for Andøya?For å understreke grundigheten i saksutredningen, referer han til det har vært gjort en «Distriktsmessig konsekvensutredning», DKU, i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tror vi at det ble lagt noen føringer her? Likeledes fremhever regjeringen på sin side at «Samfunnsøkonomisk analyse fra PwC konkluderer med at de negative virkningene for samfunnet på Andenes oppveies av positive virkninger i Evenesområdet. Disse utredningene var viktige elementer i grunnlaget for regjeringens anbefaling og Stortingets beslutning». Dette er distriktspolitikk med motsatt fortegn! Vi som trodde at det å forsvare landet var det viktigste?! Økonomiske, flyoperative og strategiske vurderinger synes ikke så viktig lenger. Når et hus på Andenes, i PwC-rapporten, verdsettes til 6 millioner, og når en forlengelse av tverrvindbanen på 1000 m, kalkuleres til å koste nærmere 3 mrd., og vi kjenner virkeligheten, synes dette bevisste påstander som brukes for å skremme politikerne bort fra et vedtak om å beholde Andøya flystasjon!Hvor motivert tror dere de ansatte på Andøya vil være, etter alt de har vært igjennom, til å flytte til Evenes, Harstad eller Narvik? Mange av de ansatte kommer fra Andøya og Vesterålen, og jeg har mistanke om at de ikke er særlig interessert i å flytte til Ofoten eller Sør-Troms. De er nemlig andværinger! Hvordan tror dere at dere skal klare å lokke personellet fra Andøya til Evenes, medhusene deres stående igjen på Andøya, fordi politikerne har sørget for at boligmarkedet er ødelagt, og at man ikke får solgt husene sine for en pris som dekker boliglånet deres? Hvor mange år vil det ta for disse, med sin milliongjeld, før disse igjen får råd til å bygge/kjøpe seg sine egne hus igjen?

For Norge og NATO håper jeg at personellet blir med på lasset til Evenes. Men ikke for Evenes og Andøyas del! Andøya trenger å beholde alle sine innbyggere!



Dersom politikerne tror at det vil bli ro om denne saken etter 5. juni, dersom vedtaket om nedleggelse av Andøya Flystasjon opprettholdes, da tar de fullstendig feil! Historien om dette skandaløse vedtaket lever videre, og vil bli holdt varmt i mange år! Og dere vil mer enn en gang få

høre: KA VA DET VI SA?