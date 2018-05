– Uforståelig nedleggelse av byggfag

Leserinnlegg

For elever bosatt i Bø, Øksnes og Lødingen er det ikke noen annen mulighet enn å flytte hjemmefra da de ikke rekker bussen som går fra Sortland til Melbu om morgenen. Ikke engang elever bosatt i Sigerfjorden rekker denne bussen.

Nordland har ligget høyt på statistikken for frafall siden mange av elevene må bo på hybel på grunn av avstandene. Når Nordland fylke har satset stort for å hindre frafall i videregående skole forstår jeg ikke hvordan de kom fram til at det var en god beslutning og legge ned den linjen som ligger mest sentralt.

Vedtaket vil være med på og øke frafallet, da vi vet at det er større sjanse for at en elev dropper ut når de bor på hybel.

Jeg stiller meg helt uforstående til at dette vedtaket skal være en god løsning for elevene.

Lise Reinsnes

Leder Sortland SU