– Det er åpenbart at en dispensasjon vil medføre større ulemper enn fordeler.

Leserinnlegg

Leder av Teknisk hovedutvalg i Øksnes har i innlegg på VOL begrunnet hvorfor utvalget har innvilget dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen vedtatt av kommunestyret. Jeg føler behov for å korrigere det bildet som forsøkes tegnet.

HVA SIER LOVEN OM HOVEDUTVALG?

Faste utvalg som for eksempel T.U. er et hjelpeorgan for kommunestyret og er helt og holdent underlagt kommunestyret. Kommunestyret har som delegerende og og organiserende organ det politiske ansvar for virksomheten i organet, og kan til enhver tid trekke delegasjonsfullmakter tilbake.

Kommunelovens § 10 nr.6 gir også kommunestyret adgang til når som helst å omorganisere eller nedlegge utvalget fullstendig. Men en utskiftning av medlemmer i valgperioden må imidlertid skje ved fullstendig nyvalg. Det er imidlertid ikke adgang for et politisk flertall å avsette enkeltmedlemmer. Det vil være i konflikt med reglene om forholdsvalg.

HVORFOR HOLDER IKKE BEGRUNNELSEN FOR DISPENSASJONEN?

Det må ikke herske tvil om at det var en helt klar forutsetning fra kommunestyret sin side at byggestart for Kjærlighetshaugen skulle utsettes inntil adkomstvei er ferdigstilt.

Kommunestyrets vedtak i saken er til hinder for å kunne iverksette reguleringsplanen for Kjærlighetshaugen etter plan- og byggingsloven. Når dispensasjon begrunnes skriver benyttet konsulent at: «Reguleringsplanen har tatt hensyn til ny veiløsning, uavhengig av hvilken trase som til slutt blir valgt av kommunen». Dette alene gir grunn til bekymring all den tid kommunestyret vedtok å legge ut detaljregulering av Thorstein Reinholdtsens vei på offentlig høring. Dette betyr at valget av trase allerede er gjort.

Selv om planområdet som er lagt ut ikke går inn i vedtatte reguleringsplan for Kjærlighetshaugen, er det definitivt en helt klar sammenheng mellom disse to reguleringsplanene, noe som allerede har skapt konflikt. Dette tok kommunestyret hensyn til gjennom å være helt klar på rekkefølgebestemmelsene.

Det er i prosessen med reguleringsplan for ny adkomst til Sandvikbakken, Sandviksdalen og Vornes blitt gjennomført trafikktellinger. Man kan ikke se trafikkøkningen med bakgrunn i 7 boenheter isolert i fra trafikkøkningen for øvrig som har skjedd over år. Samlet sett er trafikkøkningen vesentlig. Det nevnes at det er flere ledige boligtomter, som må kjøre via Halvard Rasmussens vei, enn hva Kjærlighetshaugen har planlagt av boenheter. Denne betraktningen, som er ett øyeblikksbilde, kan ikke legge føringer for det videre arbeidet med både vei og utbyggingen på Kjærlighetshaugen. Trafikkbelastningen har økt, øker og vil fortsatt øke framover, og trafikkbelastningen knyttet til ferdig utbygd Kjærlighetshaug, vil representere en merbelastning som er et vesentlig hinder for å innvilge en dispensasjon.

Det hevdes at det med den pågående reguleringen av Thorstein Reinholdtsens vei og den store politiske viljen til å gjennomføre bygging av ny vei, vil være fordelaktig å kunne fordele anleggsvirksomheten fra to utbyggingsprosjekt. Historien så langt viser at det har vært god grunn å uroe seg for innbyggerne i området. Hadde det ikke vært for kommunestyrets inngripen i saken er det grunn til å anta at prosessen kunne ha vært en annen og mer ufordelaktig for beboerne, noe som kunne ha resultert i en lite framtidsrettet løsning etter nåværende trase.

Det som kunne ha vært en farbar vei er at det legges til rette for en anleggsperiode der man begynner med anleggsvirksomhet for etablering av ny vei til Vornes, og at utbygging av Kjærlighetshaugen planlegges i den umiddelbare forlengelsen av utbyggingen av veien. Prosjektene kan ha ett parallelt løp slik at det blir minimalt med anleggstrafikk som en følge av utbyggingen, først av Torstein Reinholdtsens vei og så av Kjærlighetshaugen.

Behovet for nye boenheter på Myre må ikke dekkes ved at man går på akkord med sikkerheten for de som ferdes og her spesielt barnas om skal til skole og fritidsaktiviteter fra og til Vorneset. Det er en rimelig antakelse at de som etterspør leiligheter vil foretrekke boalternativ som gjør det sikkert for både dem og deres barn og ferdes etter en trafikksikker vei. De fordelene som påpekes av økonomisk art, er også av underordnet betydning når det kommer til sikkerheten for de myke trafikantene.

Det er åpenbart at en dispensasjon vil medføre større ulemper enn fordeler. Det er all mulig grunn til å anta at både de samfunnsmessige og bedriftsøkonomiske positive effektene vil la seg realisere for Øksnes kommune uten at det skal være nødvendig å gå på akkord med sikkerheten for beboerne i området.

REKKEFØLGEBESTEMMELSENE ER IKKE NOE FORDEKT BYGGEFORBUD.

Leder av TU minner om den enkeltes ansvar å skille mellom sak og person, og at negative personkarakteristikker ikke tjener ikke en åpen debatt. Da bør utvalgslederen selv holde seg for god til å spekulere i kommunestyrets motiv ved å hevde at reguleringsplanen for Kjærlighetshaugen ikke skal hindres av et fordekt byggeforbud. Det er respektløst ovenfor kommunestyret å spekulere i at vedtaket om rekkefølgebestemmelsene var et fordekt byggeforbud.