- Høstjakta på overvektige starter om en måned

Leserinnlegg

Antallet voksne som lider av fedme og overvekt øker, ifølge Folkehelseinstituttet, og overvekt er et større problem på landsbygda enn i byene. Folkehelseinstituttet konkluderer med at nesten en av fire voksne i Norge har fedme. Andelen unge med overvekt har også økt de siste tiårene.

Sommer, sol og ferie er tid for kos og hygge; grilling, noe godt i glasset, is og late dager. Problemet for mange er at kosen har en bismak. Med sommerkosen kommer også den dårlige samvittigheten. «Jeg burde ikke spise den isen, jeg vet det er mye kalorier i det jeg skal kose meg med, og dette er ikke bra for meg».

Når mange overvektige skal kose seg og ha det hyggelig, sitter «styggen på ryggen» og ødelegger mye av gleden. I denne sammenhengen er flukt og resignasjon vanlig. Følelsen av mislykkethet. Planen legges fort: «Jeg skal slanke meg til høsten» og «jeg starter i august».

Det finnes utallige dietter og kurer, og om en drøy måned vil media være fulle av tips til hvor mye du kan slanke deg på kortest mulig tid. Pulverkur, ananaskur, fastekur, ekstremdiett osv. Og de fleste fungerer. På kort sikt. Mange opplever å gå opp igjen i vekt så fort man er ferdig.

Vi skulle inderlig ønske at det var enkle løsninger for å bli slank. For eksempel en slankepille. Hvis det hadde vært tilfelle, hadde ikke overvekt vært et problem. Det er vitenskapelig godt dokumentert at det er mental trening, jobben i hodet, som holder folk slanke. Derfor holder det ikke å kun snakke om kosthold og trening. Hvis man har vondt i hodet, kan man ta en paracet. Men hvis man da må spise paracet hver dag, så bør man kanskje finne litt ut av hva som gjør at man får hodepine.

Noen spiser mye fordi de er veldig glade i mat, andre spiser for å døyve vonde følelser. Derfor finnes det ikke en årsak og en løsning som passer alle. Vår erfaring er at man trenger hjelp til å finne årsakene til overvekten. Først da kan man få gjort en varig endring. Dette er godt dokumentert at fungerer.

Vi har jobbet med overvektige i mange år nå, og jeg selv har tidligere vært overvektig og spiseforstyrret i 38 år. Min oppfordring til overvektige er å kose seg med maten i sommer. Være aktiv når man kan; en liten tur, lek med barna, en svømmetur… I stedet for å tenke quickfix til høsten, velge noe som tar for seg hele mennesket, slik at man får hjelp til å finne årsakene til overvekten. Man må begynne der det hele begynner. I hodet. Lære hva som passer for den enkelte.

Vi vil også oppfordre helsepersonell i kommunene om å sette det mentale og årsaksbehandling på agendaen hva angår overvekt. Nettopp fordi one size does not fit all.