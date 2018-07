– Frivillighet er ingen selvfølge

Leserinnlegg

Frivillighet – det at noen arbeider over år med frivillighet – er etter min oppfatning noe av det mest beundringsverdige i dagens samfunn. Jeg synes at alle som jobber med frivillighet fortjener betydelig respekt, enten det er innenfor idrett, korps, speideren, kystlag, korsang, stiftelser eller på annet vis. Respekt, som i en ideell verden burde behandles med anstendighet og saklighet uavhengig av standpunkt og ståsted.

For å avklare mine "bindinger" til Stiftelsen Handelsstedet Tinden; jeg er bror til Asle Sørdahl, styreleder i stiftelsen, en organisasjon hvor folk har lagt ned tusenvis av arbeidstimer på frivillig basis. Jeg har fulgt arbeidet rundt restaurering av det gamle handelsstedet med interesse gjennom de 15 årene dette har pågått. En del – og etter min mening til dels ubalanserte – utspill den siste tiden i diverse media gjør at jeg har valgt å skrive dette innlegget.

Det at det er mange meninger om handelsstedet Tinden tenker jeg er bra. Det er sunt og det kan være berikende hvis meningene kan tilføre debatten nye dimensjoner.

Gjerne med en tilnærming der man viser respekt ovenfor det frivillige arbeidet som er lagt ned for å unngå at bygningsmassen i Tinden ramlet i fjæra i begynnelsen av tusenårsskiftet, og med respekt for de mange millionene som er skaffet til veie for å stoppe forfallet. Det er også gjort flere forsøk på å skaffe inntekter gjennom utleie av deler eller hele anlegget. På denne måten vil man oppnå at en kulturperle bevares i mange år fremover.

Er det rom for forbedringer i arbeidet med å bevare Tinden? Sikkert. Har styret i stiftelsen gjort feilvurderinger i løpet av 15 år? Sikkert. For det er slik at de som gjør noe, de gjør tidvis feil. De som ikke gjør noe annet enn å kritisere, utviser en mangel på respekt og anstendighet som jeg synes både er urovekkende og skuffende. Jeg synes flere av sommerens debattinnlegg bærer preg av et ønske om å «ta mannen i stedet for ballen», med verbale sleivspark som tenderer mot mobbing. Og de som klikker «liker» på sosiale media på mer eller mindre tendensiøse innlegg er snublende nær å bli deltakere i denne mobbingen.

Som ett av flere av bidrag til frivillig arbeid i Øksnes, har jeg vært volleyballtrener i Øksil i fem ti-år. Har alle foreldre og spillere vært enige i mine treningsmetoder og sportslige valg? Neppe. Har jeg likevel opplevd respekt for den innsatsen jeg har lagt ned? Definitivt.

Frivillighet er ingen selvfølge. De som bruker av sin fritid til frivillig arbeid trenger næring og raushet for sine engasjement, de trenger ikke å bli utsatt for konspirasjonsteorier og usakeligheter som nærmest er tatt ut fra enhver sammenheng. Jeg heier på frivilligheten – jeg heier på alle som påtar seg frivillige verv og som gjennom sine engasjement driver samfunnet fremover.