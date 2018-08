– Aksjesalget i Andenes havfiskeselskap

Leserinnlegg

Det er med stor forundring jeg leser næringssjef Bjørnar Sellevolds utspill i på Vol om det omtalte aksjesalget som fant sted for noen år siden i Andenes Havfiskeselskap. Da saken kom opp i media ble det et voldsomt oppstyr i det politiske Andøy om hvorvidt Andøy kommune skulle selge sine aksjer i selskapet eller ikke og til hvilken pris.

Bakgrunnen for saken var at Havfiskeselskapet ville utvide aksjekapitalen for å kjøpe en ny tråler og Andøy kommune fant å ikke delta i den emisjonen av økonomiske grunner. Hvis emisjonen ble gjennomført ville kommunens aksjepost bli mye mindre verd og et eventuelt senere salg ville bli høyst usikkert prismessig. Kommunen ville også da miste sin aksjeprosent og kunne ikke stoppe noe som helst hva angår vedtak i selskapets styre og organer for øvrig. De øvrige aksjonærer har etter selskapets vedtekter førsterett til å kjøpe kommunens aksjepost og prisfastsettelse etter en emisjon ville bli mye lavere enn før denne.

Det politiske flertallet i kommunen gjorde etter mange møter og vurderinger vedtak om å selge aksjeposten til de øvrige aksjonærer basert på et tilbud fra aksjonærene på kr 7 millioner. Saken ble gjenstand for stor oppmerksomhet i media og formannskap og kommunestyre, og ble sågar innklaget til fylkesmannen med påstand om ulovligheter knyttet til den politiske behandlingen av saken.

Jeg fattet interesse for saken og deltok i den offentlige diskusjonen og foretok flere undersøkelser med kompetente jurister på aksjeloven og rettspraksis i slike saker. Jeg var medlem av kommunens kontrollutvalg når saken kom tilbake fra fylkesmannen etter en grundig behandling der, og konklusjonen var krystallklar at det hadde ikke foregått noe som hevdet fra enkelte, ulovligheter knyttet til salget, og saken ble henlagt/ avsluttet i den offentlige behandlingen og salget gjennomført.

Man kan jo undres over at den tidligere næringssjef nå flere år etter at saken er avsluttet, offentligjør en innstilling til rådmannen hvor han "hudfletter" rådmannen som han nærmeste sjef, og latterliggjør rådmannens innstilling til vedtak, og påstår at de "nåværende aksjonærer" sitter å "flirer" dersom forslaget blir vedtatt?

Videre fremgår det at øvrige aksjonærer nærmest har "stjålet" 75 millioner fra fellesskapets goder? Jeg tillater meg i den forbindelse å spørre "hvem er det som har skapt verdiene i selskapet? Er det Arnljot Haugen og Tor Mathisen og øvrige flinke Andenes gutter som fra 1964 målbevisst har fått dette selskapet opp å gå, eller er det Andøy kommune som har melket selskapet for store skatteinntekter og avgifter for øvrig?

Andøy kommune har ikke gjort noe for verdiskapingen i dette selskapet og aksjonærene har klart og tydelig bevist hva de vil satse på å bruke overskuddet av salget til i investeringer i vårt lokalsamfunn til mange millioner kroner. Sellevold burde bruke sin juridiske kompetanse til gjenkjøp av Haugnesbygda, og ikke blande seg inn i alvorlige juridiske saker, som for lengst er avsluttet. Hans angrep mot rådmannen hvis det hadde blitt kjent tidligere, hadde nok medført avskjed hvis jeg hadde fått lov å stemme i kommunestyre (varamann). Jeg ønsker Andenes Havfiske eller det som selskapet nå heter, lykke til fremover og håper at de fortsatt støtter næringslivet i Andøy som de alltid har gjort.