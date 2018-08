- Gambler meget høyt

Leserinnlegg

Brigader Aage Longva, Andøya er ikke spesiell men det er kompetansen og leveransen. Etter å ha lest din kronikk på blv.no den 14 september sitter jeg igjen med inntrykket at dere dessverre ikke ennå forstår hva dere gambler med, nemlig leveransene fra våre maritime patruljefly (MPA) til Norge og våre allierte. Det må ikke være tvil at alle ansatte ved Andøya flystasjon leverer over evne, det at jeg har uttalt meg at det er flaks at vi leverer har ikke noe med jobben mine fantastiske kolleger utfører.

Flaksen er at det fram til nå har vært lite feil med flyene som har vært/er operative, at personell med meget kritisk kompetanse har holdt seg frisk, og ingen av dem har fått barn. I tillegg at dem med denne kritiske kompetansen er tilgjengelig og stiller opp på frivillig basis når det trengs.

Det er det jeg kaller for flaks, er det slik vi ønsker at våre maritime patruljefly skal operere fremover til P-8 kan levere? Retorikken som vi hele tiden blir møtt med at vi har fått mange nytilsatte begynner jeg å bli lei av, og til det vil jeg si at det nytter ikke å bare telle hoder. Dette forteller meg at enten forstår dere ikke ennå at det tar tid for å bygge kompetanse eller så ønskes det å male et annet bilde enn virkeligheten.

Du nevner og i din kronikk at det er den lokale ledelsen som skal utøve arbeidsgiveransvaret ved omstillingen noe som jeg er enig i. Men da må dere ta innspillene dere får fra 133 Luftving på alvor og klare å få de effektuert fortløpende, samt ha tillit til de vurderinger lokal ledelse og tillitsvalgte har gjort. Dette føler jeg ikke blir fulgt opp. Avslutningsvis sitter jeg igjen med et inntrykk at dere er livredd for at eventuelle løsninger på Andøya skal skape misnøye/presidens fra andre avdelinger i Luftforsvaret som er i omstilling. Jeg vil utfordre dere på at det må dere være villig til å gjøre det i en overgangsfase til P-8 er fullt operativ.

Har vi råd til å la være? Vi er avhengig av alle, hvis ikke stopper det opp. Hvis dere ikke er villig til å gjøre det, blir min påstand at dere gambler et meget høyt spill og at korthuset faller sammen. Resultat av dette vil bli en meget lang vei å gå før leveransene fra de nye flyene P-8 vil komme. Jeg håper ikke da at unnskyldningen blir» Luftforsvaret gjorde hva vi kunne gjøre, vi fikk ikke tidlig nok informasjon over alvoret, før det var for sent». Stein-Håkon Eilertsen Leder NOF avd Andøya.