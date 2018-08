- Heller rense enn forkludre Arbeiderpartiets sjel

Leserinnlegg

Ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik (Ap) sier til Vol.no at hun ikke vil forkludre Arbeiderpartiets sjel med å gå inn for varig vern mot petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten Vesterålen og Senja.

Erkjenner nederlag om konsekvensutredning – Det viktigste er å unngå et varig vern Hadselordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) vil fortsatt ha konsekvensutredning om oljeutvinning utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja. – Men jeg ser at det akkurat nå er flertall, både i opinionen og politisk, mot dette, sier hun.

Vi i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja mener da heller at AP bør gripe sjansen til å rense sjela si gjennom å satse på våre viktige og svært lønnsomme bærekraftige næringer i regionen istedenfor forurensende petroleumsvirksomhet.

Aasviks største frykt er at alt alle ting vil stoppe opp om oljeselskapene ikke får tilgang til havområdene utenfor LoVe Se. Denne svartmalingen av regionenes muligheter og næringsliv har vært en gjenganger i argumentasjonen fra oljelobbyen.

Dette bygger på en virkelighetsforståelse ingen kjenner seg igjen i. Sammenlignet med andre distrikt i Norge er Lofoten, Vesterålen og Senja en vinnerregion som klarer seg utmerket uten petroleumsvirksomhet.

Aasvik ønsker oljearbeidsplasser lokalt for de som i dag jobber i den næringa på Vestlandet. I dagens situasjon med sterke rasjonaliseringstiltak og effektivisering i sektoren er det neppe aktuelt å flytte mye produksjon til vår region. Det eneste vi lokalt vil sitte igjen med er risiko for forurensning, omdømmefall for bærekraftige næringer og stadig forstyrrende seismikkaktivitet.

Aasvik mener de som sier nei til konsekvensutredning for det meste sitter i Oslo og dikker kaffe latte og at kravet om å verne disse områdene ikke er lokalt forankret. Slik er det jo ikke, to av tre spurte i Nordland vi i følge siste meningsmåling ikke konsekvensutrede havområdene utenfor LoVeSe. Alle Lofotkommunene og Sortland sier også nei. Kravet om å verne disse svært produktive og sårbare havområdene fra petroleumsvirksomhet er i høyeste grad lokalt forankret.

Arbeiderpartiet har i denne saken en gylden anledning til å stå fram med en miljøprofil som er framtidsrettet og næringsvennlig. Framtidens arbeidsplasser må utvikles i bærekraftige næringer.