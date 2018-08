Leserinnlegg

Problemstillingen med at politikere innehar styreverv i kommunale foretak og aksjeselskap (AS) dukker fra tid til annen opp, og den er på nytt aktuell i disse dager. Vi stiller spørsmål ved hvilke kriterier som bør veie tyngst når styrene skal velges. Er det politisk tilhørighet eller kompetanse som er viktigst?

Grunntanken med kommunale foretak og AS er at de skal være mer profesjonelle enn ordinære kommunale tjeneste-enheter, og da er det også naturlig at sittende styre er valgt på bakgrunn av sin kompetanse. Den vanligste formen for eierstyring i kommunale foretak og AS, er å fylle styrene med politikere. Dette fører ikke nødvendigvis til mer profesjonell drift, men gjerne til rolleblanding siden de samme politikerne i neste omgang skal være skal være bestillere av tjenester fra foretaket.

Eierstrategi inn i kommuneplanen

En av motforestillingene til å profesjonalisere styrene i kommunale foretak, er at politikerne mister styringen og det stemmer selvfølgelig ikke.

Kommunale foretak og AS er kommunestyrets umyndige datter, og som kjent er det foresatte som bestemmer over umyndige døtre.

Kommunestyret har full anledning til å instruere styret i kommunale foretak og gjennom generalforsamlingen utøver eierne også den øverste myndigheten i kommunale AS. Her kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder ved behov.

Kommunale foretak og AS krever en sterk bevissthet om eierskap i kommunene. Anbefalinger fra norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) konkluderer med at kommunene bør inkludere eierskapsmelding og -strategi for kommunale foretak og AS i kommuneplanens samfunnsdel. Da vil eierskapspolitikken bli gjennomgått hvert år når kommuneplanen skal rulleres.

Kompetanse kommer i første rekke

Hadsel Høyre vil til kommunevalget 2019 holde høyt å profesjonalisere styrene i kommunale foretak og AS i Hadsel. Det betyr i klartekst at vi setter kompetanse foran politisk tilhørighet. Man bør ikke være ekskludert fra å være i et styre på grunn av at man er politiker, dersom det er kompetansen din som gjør at du trengs et styre.

Det skal være høy tillit til at politikerne forvalter felleskapets goder på best mulig måte

og profesjonalisering av styrer i kommunale foretak og AS vil bidra til dette både ved at man unngår uheldig rolleblanding, og at man utvider mulighetene for å finne personer med foretrukne kvaliteter og kompetanse for styrevervet.