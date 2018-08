Oppdrettsanlegget ved Holand må stoppes

Leserinnlegg

I den nylig vedtatte arealplanen for Sortland er det satt av noen nye områder der det kan etableres oppdrettsanlegg. Et av disse er området utafor Holand like sør for båthavna i bygda. Avsatt område er på nesten 1500 mål inkludert fortøyningsområder. Det er nå søkt om å ta dette i bruk.

Rødt er ikke prinsipielt mot oppdrettsanlegg i sjø, men har i sitt program og i praktisk politikk vært svært kritisk. Det har gitt seg utslag i at Rødt har deltatt i aktiv motstand mot konkrete prosjekt sammen med befolkninga, i kommunestyrer og fylkesting. Bakgrunnen er først og fremst de skadelige konsekvensene knytta til

forurensing fra avføring og forspill,

bruke av lusemidler både under behandling og dumping av spillvann,

luseoverføring til villaks,

rømning av fisk,

båndlegging av arealer som brukes til fangst av villfisk,

konflikt med friluftsinteresser og støy,

bruk av produkter til fiskemat som ellers kunne gått direkte til menneskeføde.

Rødt er i tillegg tydelig motstander av den enorme konsentrasjon av eierinteresser og at stor, også internasjonal, kapital skal overta kystarealer fra lokalbefolkninga. Det er også slik at oppdrettsnæring har tilført en del arbeidsplasser og styrka lokale kapitalinteresser som igjen har ført til satsinger det ellers ville vært vanskelig å gjennomføre.

Med dette som bakgrunn, går Rødt inn for at alle nye anlegg for oppdrett skal være lukka på den måten at de skal være lusefrie, forurensingsfrie og hindre rømming. Rødt gikk derfor delvis mot forslag om avsatte arealer i kommuneplanen i Eidsfjord.

Men kanskje enda viktigere var at vi fremma forslag som ville hindre skadelige utslipp fra alle nye anlegg. Rødts forslag fikk bare sine egne 3 stemmer i kommunestyret med støtte fra en av Senterpartiets 2 representanter. Ingen fra Arbeiderpartiet eller SV støtta følgende (altså i samme bås som H og Frp): «Fra sjø- og landbaserte anlegg skal det være minimalt eller ingen utslipp til resipienten.»

Bakgrunnen for akkurat denne formuleringa var at tilsvarende allerede er vedtatt andre steder i landet. Vårt håp var at flertallet av sortlandspolitikere kunne støtte dette. Det ville i så fall være et viktig skritt i riktig retning. Når det ikke legges noen begrensende rammer ut over dagens skadelige oppdrettsvirksomhet, vil Rødt slutte seg til motstanden mot oppdrettsanlegg utafor Holand. Disse planene må stoppes.