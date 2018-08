Leserinnlegg

I dag leser jeg i Lofotposten om et tema som har opptatt meg over en tid: Ha fokus på at mobbing skjer.

Jeg ble inspirert til å skrive noen av mine tanker som har jobbet i meg den siste tiden.

1. august ble det klart at alle fylker i Norge skulle få et mobbeombud.

Målet med slikt ombud er å løfte opp problemet for å ha fokus på at mobbing skjer, samtidig som vi ønsker å hjelpe de som blir utsatt for det. (sitat fra LP)

Jeg synes det er fint at det er kommet så langt at mobbeombud er på plass i vårt land, men jeg må også få si at det er tragisk at mobbing i skoler har slikt omfang at et mobbeombud må til.

Men de fleste av oss vet jo godt at mobbing har funnet sted i generasjoner av tid, selv om det ikke alltid har blitt satt navn på problemet.

Mobbeombudets oppgave er å veilede å bistå til å løse konflikter, og hjelpe skolen til å selv å få mulighet til å løse problemet.

Nå er det slik at mobbing forekommer av alle mulige slag, men det jeg har lyst til å sette fokus på nå, er det jødehatet vi opplever og registrerer i våre skoler i dag. Jødiske foreldre klager over at lærerne ikke bryr seg om denne form for mobbing. (NRK nettside)

En norsk skole med jødiske elever opplever jødehat fra muslimske medelever.

Fra NRK nettside leste jeg om en mor til en jødisk gutt, at hennes sønn over flere år er blitt trakassert av medelever med muslimsk bakgrunn.

Det er en klar antisemittisk trakassering, som utarter seg både verbalt og fysisk.

De sier de skal drepe, at alle jøder skal drepes, bruker kallenavn som «jødesvin" og «jødefaen", forteller denne moren.

Og hun sier at tilbakemeldingen fra lærerne er at de ikke vil høre om det.

- Det er for sensitivt.

Læreren sier at dette er noe de ikke får gjort noe med. Etter at hennes barn hadde fått dødstrusler og skulle skytes fordi han var et "jødesvin", opplevde moren at en lærer sa: " Dette er noe som skjer med oss alle", forteller moren til NRK nettside.

Denne holdning fra etiske norske og innvandrermiljøene ser jeg som rett og slett farlig. Og at ingen, verken lærere eller rektorer, bryr seg noe som helst om dette. De vil rett og slett ikke snakke om problematikken.

I samme leserinnlegg i NRK nettside står det at Arild Stokkan-Grande, medlem av Familie-og kulturkomite på Stortinget for AP, er rystet. At verken lærere eller foreldre våger å stå frem når det fortelles om dette, viser at det er gått altfor langt. Jeg er redd for at dette handler om at man over lang tid ikke har tatt tak i et problem man har sett, sier Stokke-Grande til NRK nettside.

Jeg vil så gjerne få frem mine synspunkter om dette tema. At denne form for mobbing og rasisme kan ikke tolereres. Lærere og rektorer må da kunne ta ansvar for å slå ned på slike holdninger og direkte mobbing. Og jeg blir fristet til å tro at lærere og rektorer er for feige til å ta affære i klasserommet når det gjelder mobbing. Ingen barn skal oppleve mobbing, uansett hvem det er.

I tillegg håper jeg at det ikke ligger holdninger under som gjør at vi fornekter holocaust, et av de groveste folkemord i historien.

Og som vi vet hadde Grunnloven av 1814 en paragraf som sa at jødene ikke var velkommen i Norge. En av de som kjempet mest iherdig mot denne paragrafen var dikteren Henrik Wergeland, og han skrev blant annet diktsamlingene Jøden og Jødinnen. Likevel gikk det mange år etter Wergelands død før Stortinget opphevet denne Jødeparagrafen i 1851.

Må den for alltid være gjemt og glemt.

Partiet De Kristne (PDK) vil helhjertet støtte jødenes rett til å eksistere i fred og trygghet, og bekjempe enhver form for antisemittisme i Norge.

Mobbing må stoppes!