Sats på kolje, ikke olje

Leserinnlegg

Det meldtes om halleluja-stemning på oljemessen i Stavanger. Den norske olja skal «redde verden». Det var mindre fokus på at olja, når den brennes, bidrar til enorme klimautslipp som skaper dødelige skogbranner, tørke og flomkatastrofer verden over, mens oljeaksjonærene inntil videre fyller lommene.

Heldigvis sluker stadig færre oljelobbyens nytale om "ren norsk olje". En undersøkelse vi i Framtiden i våre hender har gjennomført, viser stigende skepsis til oljeboring, spesielt i Nord-Norge. Fjorårets hundreårsflom, og sommerens tusenårstørke, har nok vært en vekker for mange.m

Skepsisen er økende også i Arbeiderpartiet. Et solid flertall av Ap-lagene i nord sier nå nei til å åpne områdene nord for Lofoten for olje. Det samme gjør AUF.

Støre og Ap bør ikke, som regjeringen, overkjøre befolkningen, fiskerne og ungdommen i nord. Aps-landsmøte må si tydelig nei til oljeboring i sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi bør satse på kolje, ikke olje!