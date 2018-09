- Høyre som døråpner for velferdsprofittører

Leserinnlegg

Rødt er veldig for folk og lokalsamfunnets ansvar for hverandre gjennom tiltak for unge og tilrettelegging for forebyggende arbeid. Det er en stor og svært viktig frivillig innstas for at unge og gamle skal ha et best mulig liv. Om en vil, kan det kalles privat, frivillig felleskapsinnsats Dette er en helt annen virksomhet enn interesser som kommer inn på velferdsarenaen med sikte på å hente ut økonomisk utbytte på bunnlinja til store konsern!

Sortland Høyres ordførerkandidat, Marthe Hov Jacobsen, blander mer eller mindre bevisst sammen frivillighet, dugnad, felleskapets omsorg for hverandre med store kapitalinteressers forretningsstrategi.

Sortland Høyre svarer Rødt: -Fellesskapets dugnad Sortland er heldig. Vi har mange aktiviteter rettet mot barn og unge. Frivillige, foreldre og ildsjeler skaper hver dag gode møteplasser for de yngste. Private bedrifter stiller velvillig opp for at lag og foreninger skal få ballen til å gå rundt. Kommunen bidrar med åpne arenaer og leie av utstyr, vi har kulturskole, ungdomsfabrikk, rockebrakker og gratis halleie. Likevel vet vi at noen ungdommer faller utenfor.

Med å kalle alt for privat initiativ og felleskapets dugnad, tildekkes at privatpersoners positive engasjement for medmennesker, er noe helt annet enn internasjonale selskapers sugerør i offentlige budsjetter. Å være døråpner for slike konsern inn i det offentlige og frivilligheten, setter hele velferdsstaten i stor fare og legger grunnlaget for fortsatt utvikling fram mot blant annet økte forskjeller og svekka demokrati.

Ungdomsklubbprosjektet «Kjør for livet» er en organisasjon 75% eid av Aberia, et selskap i Nordlandia – konsernet. Nordlandia har over år har tatt ut store profitter fra skattebetalernes penger som var beregna til omsorgstjenester. Sentral i konsernet er Adolfsen-brødrene som bygde seg opp gjennom skatteparadiset Jersey og selskapet FSN Capital (kilde: Linn Herning i For Velferdsstaten).

Dette er milevidt unna dugnadsinnsatsen til trenere, dommere, vafellkakesteikere, dopapirselgere, sjåfører, draktevaskere, natteravnere og mye mer. «Kjør for livet» - tilbudet til Sortland er 100% finansiert av offentlige midler (Bufdir og Nordland fylkeskommune) samtidig som Aberia på sine nettsider har omfattende omtale av innsatsen og tar «æren» for ungdomsarbeidet. Hvorfor de offentlige midlene ikke direkte overføres til sultefora kommuner og frivillige organisasjoner, kan en bare spørre om.

Marthe Hov Jacobsen fremhever også at Kronprinsparets fond er engasjert i saka. Det viser et enda mer komplisert bilde i og med at nettopp Nordlandia er en av giverne til dette fondet (kilde: Hege Ulstein, Dagsavisen). Her er et edderkoppnett som nok har som hensikt å rydder grunnen for hederlig omtale og merkevarebygging for en ytterligere forretningsutvikling innen offentlig velferdstjenester. Når Høyre inkludere dette i «felleskapets dugnad», slik Marthe Hov Jacobsen betegner det, er det så langt unna virkeligheten en nesten kan komme. At Høyre ikke vil sette en stopper for velferdsprofittører inn i kjerna i velferdsstaten, er faretruende, men ikke overraskende.