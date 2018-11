Leserinnlegg

Kommunens økonomiske utfordringer gjør det nødvendig å vurdere å ta i bruk inntektspotensialet, sier rådmannen i Øksnes. Inntektspotensialet er ikke bare representert ved nødvendigvis eiendomsskatt.

Økonomisk selvstendighet

Gjennom det økonomiske overføringssystemet er det etablert ordninger som skal utjevne inntektsforskjeller kommunene i mellom. Velferdstilbudet til befolkningen skal være mest mulig likt, uavhengig av bosted. Samtidig er hensynet til det lokale selvstyret et viktig prinsipp for finansiering av kommunesektoren. Det innebærer at kommunene bør ha økonomisk selvstendighet og mulighet for å beholde en andel av inntekter og verdier som skapes i lokalsamfunnet.

Dersom den statlige fordelingspolitikken går så langt at kommunene ikke har igjen for å tilrettelegge for oppdrett, er den lokale beskatningsretten illusorisk. Kommunene vil da kun sitte igjen med naturinngrepene og ulempene, og derved fratas kommunene ethvert insentiv til å gå inn for videre tilrettelegging.

Et viktig prinsipp

Det bør være et viktig prinsipp at kommunene får beholde en andel av inntekter og verdier som skapes lokalt. Hensynet til lokal forankring av inntekter står spesielt sterkt fordi utdeling fra Havbruksfondet utgjør kommunenes kompensasjon for omfattende naturinngrep som tap av fiske og fauna etc. Dessuten representerer uberørt natur i seg selv en stadig stigende verdi.

Utdelinger fra Havbruksfondet sammen med eiendomsskatt, konsesjonskraft mv. bør i sin helhet holdes utenfor fordelingspolitikken.

Det har gjennom hele vannkraftens historie vært tverrpolitisk enighet om at kommuner som avstår naturressurser til storsamfunnet, skal gis vederlag i form av skatter over tid.

Vederlaget må være like varig som de naturinngrepene som følger med oppdrett. Dvs. at så lenge vi har oppdrettsvirksomhet i kommunen skal vi ha kontinuerlige utbetalinger fra Havbruksfondet.

Selvråderetten

Selvråderetten er en viktig del av det norske demokratiet. Norge er gjennom Europarådskonvensjonen om lokalt selvstyre, rettslig forpliktet til å etterleve bestemmelsene i konvensjonen. Et sentralt element i det lokale selvstyret er den lokale beskatningsretten.

Oppdrettsnæringens betydning for Vesterålen er større enn den tradisjonelle fiskerinæringen, og er for mange kommuner en av de viktigste økonomiske aktivitetene som drives innenfor kommunens grenser.

Helt fra de første kraftutbyggingene på begynnelsen av 1900-tallet har det vært bred politisk enighet om at de kommuner som avstår verdifulle naturressurser, skal beholde en andel av den verdiskapingen som finner sted i kommunen.

Må bli behandlet på lik linje med kraftkommunene

Det har vært et hevdvunnet prinsipp i mer enn 100 år at de lokalsamfunn som blir utsatt for naturinngrep, har krav på erstatning for de tap de blir påført. Bakgrunnen for dette er at flere av naturinngrepene griper inn i allmenne interesser som retten til ferdsel, fiske, friluftsliv, reiseliv og retten til uberørt natur. Disposisjonsretten over slike verdier tilligger kommunen i første rekke.

Vi må kreve og bli behandlet på lik linje med kraftkommunene!

Vi må gis mulighet til vedvarende årlige utbetalinger fra Havbruksfondet siden verdiene skapes lokalt.

Det representere et alternativ til eiendomsskatt som langt er å foretrekke. Øksnes Venstre skal jobbe politisk for at dette skal kunne bli en realitet. Lykkes vi så er også eiendomsskatt en sagablott i Øksnes kommune.

Øksnes Venstre sier ja til at kommunene skal ha inntektene fra Havbruksfondet, men nei til at distriktsbaserte næringer skal betale mer skatt, statlig eller kommunal, enn næringslivet sentralt.