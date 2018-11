- Nord universitet som regional utviklingsaktør

Leserinnlegg

7 av 10 studenter ved Nord universitet blir igjen i regionen etter endt utdanning. Disse representerer den viktigste vekstkraften for arbeids- og næringslivet, fordi kandidatene kommer ut i arbeidslivet med ny, forskningsbasert kunnskap. Vi møter dem i deres virke som lærere, sykepleiere, økonomer, biologer eller andre viktige yrker, og ikke minst som ledere på ulike nivåer i både privat og offentlig sektor.

Gjennom forskning bidrar vi med ny kunnskap som styrker grunnlaget for verdiskaping og velferdsutvikling i samfunnet, og ikke bare i vår region. Relevansen av forskning innen verdikjeden i akvakultur, fra yngel via smolt til gryteklar laks, er like stor lokalt som den er ute i verden. Når vi forsker på hvordan barnehagene kan legge til rette for bedre integrering og folkehelse sammen med Levanger­ kommune, så har dette lokal betydning, mens grunnprinsippene kan brukes globalt for organisasjoner som har identiske interessefelt med Levanger kommune.

Universitetets visjon er «globale utfordringer – ­­­regionale løsninger». Gode regionale løsninger er grunnlaget for å møte de globale utfordringer som deles av alle folk på jorda. Gjennom forskning, forskningsbasert utdanning, og gjennom formidling av ny kunnskap skal universitetet bidra til en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Nord universitet er en viktig part i regionens langsiktige utvikling, både når det gjelder tilgang på kunnskap og kompetanse gjennom de studentene vi utdanner, og gjennom relevant forskning for nærings- og samfunnsliv. Universitetets regionale rolle ivaretas dermed både gjennom å utdanne et tilstrekkelig antall studenter med relevant kunnskap og kompetanse, og gjennom at vi forsker på problemstillinger som er relevante for regionens samfunns og næringsliv.

For at våre studenter skal være best mulig rustet til å møte et arbeidsliv i stor endring, er det helt avgjørende at universitetets ansatte tilbyr studentene kunnskap som er i den internasjonale forskningsfronten. Selv om vi som andre universiteter er regionalt forankret, så må vi som alle andre universiteter være internasjonalt orienterte og konkurransedyktige innenfor våre fagområder. Dette er også en viktig forutsetning for at vi skal kunne ivareta rollen som regional utviklingsaktør.

For å kunne fylle vår regionale rolle er det nødvendig for oss å være til stede på ulike steder i regionen. Vi har i dag en studiestedsstruktur med stor geografisk spredning, fra Stjørdal i sør til Vesterålen i nord. Dette gir både muligheter og utfordringer når det gjelder å oppnå en ønsket kvalitet i forskning, forskningsbasert utdanning og formidling. For å realisere våre faglige strategier og ytterligere styrke kvalitet innenfor forskning og utdanning, og derigjennom også styrke vår evne til å være en viktig regional utviklingsaktør, har universitetsstyret vedtatt en gjennomgang av studiestedsstrukturen. Fremtidig studiestedsstruktur skal vedtas av styret våren 2019. Dette innebærer at dagens modell, der universitetet tilbyr utdanning og har vitenskapelig og administrativt ansatte fordelt på ni geografiske lokaliteter, kan bli endret.

Bakgrunnen for sammenslåingen av tidligere Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til det nye Nord universitet var en stor strukturreform i universitets- og høyskolesektoren vedtatt av Stortinget. Et mål med reformen var færre institusjoner. Ikke som et mål i seg selv, men som et virkemiddel for å styrke kvaliteten på forskning og utdanning ved å legge til rette for sterkere fagmiljøer, samt bedre tilgang til utdanning og kompetanse landet over. Dette er også en nøkkel til regional utvikling. Mye av dette henger sammen med det å være til stede på rett plass med rett aktivitet fremover.

Vi må da sørge for at vi har en studiestedstruktur som både legger til rette for en tilstrekkelig faglig konsentrasjon som muliggjør byggingen av sterke forskningsmiljøer, samtidig som vi ivaretar det regionale behovet for å utdanne et tilstrekkelig antall studenter som har relevant kunnskap og kompetanse.

For å lykkes med dette arbeidet, er det viktig med gode prosesser der ansatte og eksterne gis muligheten for å bidra med innspill til gode løsninger innenfor de rammer universitetet opererer. Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er involvert i dette arbeidet. Rådet består av universitetets vertskommuner, NAV, de regionale helseforetakene, fylkesmennene, fylkeskommunene, LO, NHO, representanter fra studentene, samt Nord universitets øverste ledelse. For å sikre et godt tilfang av synspunkter og innspill ønsker Nord universitet også å involvere regionrådene i Nordland og Trøndelag.

Med høye ambisjoner på studentens og samfunnets vegne og en klar målsetting om å være en viktig regional utviklingsaktør, skal Nord universitet utvikle seg videre for å kunne møte fremtidens økende behov for forskningsbasert kunnskap og kompetanse. Arbeidet med å vurdere studiestedsstrukturen er en del av den strategiske satsingen for å bli en langt sterkere regional, nasjonal og internasjonal kunnskapsaktør.