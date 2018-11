Vil ha større innsats mot flom og skred

Leserinnlegg

Klimaendringene fører til mer nedbør, kraftigere nedbør og ekstremvær. Vi må derfor være forberedt på hyppigere flom og skred i årene som kommer. Her har høyreregjeringen dessverre sovet i timen.

Arbeiderpartiet vil derfor øke bevilgningene til klimatilpasning og flomdemping med 150 millioner kroner utover regjeringens forslag. Tilskuddene går til tiltak mot klimaendringer og ekstremvær, flom og skred, kartlegging, forebygging, sikring, utstyr og kunnskap.

Vi må gjøre det lettere for vannet å finne vei ned til jorda med grønne, åpne områder, og vi må la trær forsinke vannet og ha et ledningsnett som tar nedbøren unna. Her er det en stor jobb å gjøre, og Arbeiderpartiet vil styrke NVE og regional og kommunal forvaltning. Dette er nødvendig for å minske avstanden mellom budsjett og behov. Og det er helt avgjørende for å forsterke innsatsen med å tilpasse oss klimaendringene. All erfaring viser nemlig at det er klokere og billigere å forebygge framfor å reparere skader i ettertid.

Mer nedbør og ekstremvær fører også til økt press på vann- og avløpssektoren, hvor det allerede er et stort etterslep i vedlikehold og opprusting. Arbeiderpartiet foreslår at det settes av 40 millioner kroner utover regjeringens forslag til klimatiltak og klimatilpasning i kommunene.

Med tanke på at klimaendringene også utgjør en stor utfordring for trygg og sikker ferdsel, er vi skuffet over at regjeringen ikke prioriterer rassikring høyere. Skredsikring av riks- og fylkesveier var en av Arbeiderpartiets hovedprioriteringer i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029.

Arbeiderpartiet bevilger derfor 300 millioner kroner mer til skredsikring av riks- og fylkesveier for å gi folk en tryggere hverdag. Sikkerhet og trygghet må alltid være det grunnleggende i transportpolitikken.

Samlet styrker Arbeiderpartiet innsatsen mot flom og skred med nær 500 millioner kroner. Det er nødvendig for å ruste oss for stadig mer nedbør og ekstremvær.