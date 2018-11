– Etterpåklokskap eller manglende forundersøkelser?

Leserinnlegg

Sortland kommune vedtok å kjøpe deler av «Kystnæringssentret» 3.etasje i februar 2017 for 11.3 mill. I saksframlegget la rådmannen inn flere positive argumenter for kjøpet. Det gjaldt blant annet at det var en god mulighet for å samlokalisere flere kommunale virksomheter i kulturkvartalet. Videre at dette kunne tas i bruk til det kommunen besluttet å bruke det til allerede i løpet 2017.

Det ble i utgangspunktet lagt inn oppgradering på rundt 5 mill. samtidig med kjøpet. Rådmannen skriver videre at «Det er gjennomført befaring av eiendommen, og rådmannen er også av den oppfatning at bygningsmassen fremstår med gode kvaliteter som tilfredsstiller de ulike behovene som arealene kan nyttes til.»

Beregnet oppgradering til 11,5 millioner kroner

Allerede i juni i 2017 ble det etter rådmannens tilrådning vedtatt at en skulle gå videre med å utrede et Helsehus i Sortland lokalisert til disse arealene som ble kjøpt få måneder tidligere. Etter diverse utredninger knytta til det, ble det beregna behov for ei oppgradering av arealene på 11.5 mill. som er mer enn ei dobling i forhold til opprinnelig opplyst.

– Nesten en femdobling!

Også denne beregninga ble slått til bakken gjennom anbudsprosessen knytta til oppgraderinga. Totalkostnadene for ombygging og tilpasning ble gjennom anbud beregna til 23 mill. – altså ei økning fra opprinnelig 5 mill. til nesten ei femdobling!

Rådmannen skriver i sitt budsjettdokument for 2019 at det gjennom «prosjektanalysen ble avdekka flere usikkerheter». Rådmannen avlyste da anbudskonkurransen og skal få avklart mulig innsparingstiltak og avklaring av det som kalles «usikkerheter».

Krever en grundigere gjennomgang

Rødt mener denne saka er alvorlig og krever en grundigere gjennomgang. Rødt ber om svar på noen spørsmål. Vi ber derfor om tilbakemelding i første omgang på følgende: