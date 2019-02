Barn trenger en «overdose» trygghet

Leserinnlegg

Hver dag bygger foreldre over hele verden sten for sten på fundamentet i barns liv. Mammaer og pappaer skaper en hverdag med matpakke i sekken, hjelp med lekser, prat rundt middagsbordet, plaster på såret, nattaklem og faste rutiner. De fleste av oss gjør det automatisk, fordi vi selv er vokst opp sånn.

Livsviktig trygghet

Barn trenger to ting. Kjærlighet og orden på livet. Barn er født med mange kapasiteter, men disse blir ikke utløst hvis barnet ikke også har god omsorg og et sunt miljø.

God omsorg er også viktig for utviklingen av hjernen. Barn trenger å vokse opp i en familiesituasjon. I et hjem med helt alminnelige og forutsigbare rutiner. Det trengs ingen mirakelkur for å endre skjevutviklingen i et barns hjerne. Det barnehjernen trenger er det alminnelige dagliglivet, med rutiner og forutsigbarhet. Slik at hjernen kommer ut av kampmodus. Vi snakker om en resept på kontinuerlig positiv relasjonsendring resten av barndommen.

Foreldre som superhelter

Trygge foreldre verden over er hverdagshelter, og det er fristende å kalle dem superhelter. Ikke fordi de er perfekte omsorgspersoner. Alle foreldre gjør feil. Det er menneskelig. Men de er superhelter fordi kraften i omsorgen har potensial til å bære gjennom flere generasjoner. God omsorg går i arv. God omsorg er grunnleggende for all utvikling. Det bygger samfunn og fjerner årsakene til mange av de utfordringene verden står overfor.

Spesialister i omsorg

SOS-barnebyer er spesialister i omsorg. Vi styrker familier i krise, så de voksne selv kan ta vare på barna sine, og vi utvikler nye, trygge familier for barn som trenger det. Uansett er det barnets behov som står i fokus. Nesten 6000 SOS-mødre og -fedre over hele verden har foreldrerollen som jobb. De har ansvar for over 89 000 barn og ungdom, og de er urokkelige i troen på barna.

Barn trenger trygge voksne. De trenger voksne som står i ro i avvisning, frustrasjon og fortvilelse. Det vil røyne på for alle, og spesielt for foreldre som har ansvar for barn som er kommet skjevt ut – og egentlig trenger «en overdose trygghet».