Vårt gode navn og rykte, og våre valg

Leserinnlegg

Vårt gode navn og rykte kjenner vi fra en stolt norsk skippsfartshistorie, hvitmalt, rent, punktilg og sikkert har vi fraktet varer på alle verdens hav. Omdømme for norsk skipsfart vår og er av avgjørende betydning.

Lofoten, Vesterålen og Senja er en region med rike naturressurser. Fiskeressursene er lett tilgjengelige og det fiskes på den mest bærekraftig måte. Verdens fiskemarked elsker produktene våre, og markedet stoler på at råvarene er førsteklasses. Markedet vet at produksjonen foregår med høyeste krav til miljøstandard, at forvaltningen av ressursene er bærekraftig og at havet er rent. Vårt gode navn og rykte på verdens fiskemarkeder bygger på dette.

Omdømmet er en faktor av uvurderlig verdi.

For et par uker siden dukket den gamle nyheten om at norsk fisk fraktes til Kina for meget tvilsom behandling før den returneres til fiskemarkeder Frankrike. I Kina pumpes vann inn i torskefiletene for å øke vekten på den og man sminker flere uker gammel fryst fisk med blekemiddel (pentanatriumtrifosfat) for at den skal se hvit og fersk ut.

Slike metoder er selvfølgelig høyst betenkelig både kvalitetsmessig og i forhold til klimagassutslipp. Denne type nyheter er veldig skadelig for norsk fiskenæring. Omdømmet til norsk fisk i Frankrike godt. Norsk torsk er en luksusvare som er høyt priset og gir god lønnsomhet for sjømateksporten. Kundene blir mer og mer miljøbevisste, de spør etter opprinnelse, ferskhet og om det er benyttet tilsetningsstoffer. Norsk fisk som er transportert halve kloden rundt og utsatt for denne tvilsomme behandlingen skaper et dårlig omdømme.

Det kan ta lang tid å rette opp ryktet slike presseoppslag etablerer.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har i vinter vært på besøkt på Røst. Her ble vi møtt av forventningsfulle fiskere, trandampere og tørrfiskprodusenter. Et godt skreifiske de siste årene har skapt stor optimisme. Årets skreifisket stå for døren og røstsamfunnet er hundre prosent avhengig av godt fiske. Forholdene for tørrfiskproduksjon på Røst er optimale. Klimaet er perfekt for tørking og fiskeressursene er tilgjengelige kort vei fra land. Mye av tørrfisken eksporteres til Italia, her elsker man som kjent fisken fra Røst. Den regnes som den beste og betales godt for. God markedsføring og hundreårige tradisjoner har lært italienere å prissette skreien fra Røst. Produktet er markedsført med flotte bilder med hvite lofotfjell, klar arktisk luft og et rent hav. Det gode omdømmet bygger på slike bilder.

På Røst ble vi fortalt at italienere har fanget opp nyheten om at oljeindustrien vil inn i disse havområdene og om de svært negative reaksjonene på dette. De stilte seg svært undrende til at slike planer foreligger. Bare ryktet om petroleumsvirksomhet på Røstbanken kan være skadelig for omdømmet.

Hele den norske sjømatnæringen er avhengig av et godt omdømme, og den må vernes om

Dette handler om veldig mange arbeidsplasser, langsiktige og av de mest bærekraftige Det handler om bosetning langs kysten, og det handler om valg. Valg vi gjør med stemmeseddelen, og valg som skal gjøres når framtidens miljø og klimapolitikk skal meisles ut i partiene. Arbeiderpartiets lokallag og fylkeslag land og strand rundt har i løpet av den siste tiden gjort svært riktige valg. Med Nordland AP i spissen har man valgt å legge bort kravet om å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Nå setter vi vår lit til at disse entydige vedtakene fra lokal og fylkeslag følges opp av Arbeiderpartiets landsmøte i April.

Det vil være bra for livet i havet, vårt omdømmet, og vårt gode navn og rykte.

LEVE HAVET