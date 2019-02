- Sortland SV vil beholde bussterminalen på Sortland

Leserinnlegg

Sortland er knutepunkt for busstrafikken i Vesterålen. Alle busser ut fra Vesterålen går fra bussterminalen på Sortland. Hit kommer bussene inn fra alle Vesterålskommunene. Både skoleelever og andre busspassasjerer blir satt av der. Det er venterom slik at man slipper å stå ute i allslags vær mens man venter på buss videre til f.eks flyplass og tog.

Nordland fylkesting har i sak om budsjett og økonomiplan vedtatt at venterommet på Sortland skal nedlegges og at passasjerene skal settes av på en eller annen holdeplass mens de venter på neste buss. I dårlig vær og med bagasje er det ei utfordring som lett kan gå ut over lysten til å bruke kollektivtrafikk. Og det er vel meningen at å bruke kollektivtrafikk skal være attraktivt?

Sortland er et lite sentrum med gater som er sterkt trafikkert store deler av dagen og spesielt på morgenen og tidlig ettermiddag. Skoleelever fraktes inn til Sortland og mange er elever som skal videre til de videregående skole i Stokmarknes og Melbu og tilbake igjen. Disse elevene skal altså nå stå på sterkt trafikkert gate å vente på buss i allslags vær både på vei til og fra skolen. Dette må sees i sammenheng med arbeidet med å hindre frafall i videregående skole. I tillegg til lang transport får elevene utrivelige forhold på skoleveien.

Sentrum i Sortland er lite og gatene er lite egnet til å lage holdeplasser i gatene. Det er tvilsomt om det er plass til holdeplasser inne i sentrum. I tillegg er det ei utfordring for trafikksikkerheten å ha store busser kjørende gjennom gatene sammen med myke trafikanter. Det er i alle fall ikke god sikkerhet for gående når det i tillegg til personbiltrafikk også skal bli flere titalls busser som skal passere gjennom sentrum i løpet av dagen. Vesterålsgata som er fylkesvei har i sentrum kun en holdeplass for buss i dag. Den ligger nær en rundkjøring der det er stor trafikk hele dagen. Det er ikke naturlig ly for vær og vind og man må krysse gata for å komme til sentrum.

Sortland SV mener at vedtaket er lite gjennomtenkt ut fra følgende:

Nedlegging av venterom vil ikke styrke bruk av kollektivtrafikk.

Det er ikke plass til holdeplasser for buss i Sortlandsgatene.

Blanding av myke trafikanter og busser er trafikkfarlig.

Kollektivtransport er et offentlig ansvar og forholdene rundt må være slik at det fremmer bruken. Man kan heller ikke overlate til private å sørge for venterom for passasjerer.

Dersom nåværende bussterminal og oppstillingsplass ikke kan brukes i framtida, må det utredes alternativ terminal og oppstillingsplass som har like god kvalitet som dagens tilbud.

Sortland SV