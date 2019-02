– SVs unnlatelse av fakta

Leserinnlegg

SVs Oddmund Enoksen forsvarer sitt standpunkt om å gå mot å bygge 2 av 30 leiligheter universelt i et sentrumsnært byggeprosjekt. Det Enoksen legger opp til er at det er Rødt med marginal oppslutning i kommunestyret, som har kommet med noen lettvinte løsninger.

Fakta er, som vi tok opp i vårt første innlegg, at forslaget om universell utforming i dette prosjektet, kom fra kommunens eget Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Dernest gikk også rådmannen inn for Rådet sitt forslag om at alle boenheter i det nye bygget – sannsynligvis 6 leiligheter – skulle universelt utformes. Rødt reduserte dette til 2 leiligheter i sitt forslag, men heller ikke det kunne SV være med på. Å kalle Rødt forslag for et benkeforslag, er derfor direkte usant. SV sin holdning i denne saka er i tillegg å underkjenne både Rådet for likestilling av funksjonshemmede og rådmannen. Med å unnlate fakta, blir virkeligheten fort en annen.

Etter Rødts oppfatning dreier det seg om Sortland kommune gjennom sitt boligselskap for vanskeligstilte, Sortland boligstiftelse, skal kunne tilby boliger til et vidt omfang av personer som har vansker på boligmarkedet ut fra helsemessig situasjon. Blant nærmere 400 boenheter som stiftelsen disponerer eller har under planlegging, er det ingen som vil være universelt utforminga. SVs argumentasjon om formaliteter og økonomi (2 leiligheter av nesten 400!), ser ut til å være forsøk på å dekke over manglende interesse for å hjelpe til med tilpassa boliger for et vidt spekter av vanskeligstilte.

For øvrig har SV heller ikke støtta lignende innspill i et anna byggeprosjekt fra Boligstiftelsen som er mye tidligere i prosessen. Også den gang mot Rådet for likestilling av Funksjonshemmede, rådmannens innstilling og Rødt sin stemme i formannskapet.