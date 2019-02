Rødts lettvinte forslag

Leserinnlegg

Kommunestyret i Sortland vedtok 7. februar reguleringsplan for Boligstiftelsens planlagte nye boliger i Lykkentreffvegen. Et forslag fra Rødt med krav om universell utforming av to boliger, ble mot 3 stemmer forkasta. I et innlegg på VOL den 18. februar er Rødts Johnny Torgersen og Christoffer Ellingsen skuffa og triste. Men spesielt fortørna synes de å være at jeg som SVs representant i kommunestyret «førte an» på vegne av flertallet.

Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utforma. Det gjelder ikke et slikt krav for boliger. Men det stilles krav om tilgjengelighet for noen boliger. Reglene framgår at Byggteknisk forskrift (TEK 17).

Den vedtatte reguleringsplanen inneholder de krav til tilgjengelighet som følger av bestemmelsene i TEK 17. Spørsmålet for kommunestyret var derfor om man skulle stille ytterligere krav – et krav om at noen av boligene i tillegg skulle være universelt utforma.

Et slikt krav var ikke foreslått av formannskapet ved tidligere behandling av reguleringssaka. Heller ikke fra Rødts representant.

Boligstiftelsen som søker hadde ikke tatt med et slikt krav. Boligstiftelsen er oppretta av Sortland kommune. Stiftelsen skal være kommunens verktøy i boligmarkedet. Stiftelsen har et styre oppnevnt av kommunestyret. 3 av styrets 5 medlemmer er kommunestyrerepresentanter. En av disse representerer Rødt. Det er ikke opplyst at noen i styret har tatt opp at noen av boligene måtte bygges med universell utforming.

Hva det ville bety bygningsmessig og kostnadsmessig å stille krav om universell utforming av noen av boligene, er det ingen som har kunnet svare på. Det eineste sikre er at det ikke vil være gratis.

Byggekostnadene i Norge har skutt i været i løpet av de siste åra. Det har også gitt seg utslag i utleieprisene. Allerede i dag er det mange i leiegruppa som Boligstiftelsen retter seg mot – vanskeligstilte – som har store problemer med å klare å betale leia som stiftelsen må ha for å dekke kostnadene. Da er det rimelig uforsvarlig å hoppe på et forslag som man ikke aner de fulle konsekvensene av – reint bortsett fra at det vil medføre enda høgre leiepriser.

Hvis Sortland kommune ønsker å få bygd boliger som er universelt utforma, vil det naturlige første skrittet være å gå vegen om en dialog med sin egen boligstiftelse og sine egne styrerepresentanter hos samme stiftelse. Dernest måtte man få utreda om det er et reelt behov for slike boliger, hva dette i tilfelle vil koste og om det vil være mulig å få dekt inn slike kostnader gjennom økning av husleia, eller om kostnadene må finansieres over kommunens eget budsjett.

Å fremme denne type benkeforslag uten noen utredning og helt på tampen av behandlinga av en reguleringsplan, var ikke jeg innstilt på å være med på. Derfor argumenterte jeg imot Rødts forslag.

At et nesten samla kommunestyre var av samme oppfatning, kan tyde på at jeg ikke var heilt på jordet i min argumentasjon.