– Freiberg og eiendomsskatt

Leserinnlegg

Jeg viser til spørsmål i stortinget til Statsråd Kjell Børge Freiberg om sammenhengen mellom uttalelser vedrørende eiendomsskatt som han tilkjennegav da han var ordfører i Hadsel kommune, og om han mener det samme som Statsråd. Likeledes til oppslag i aviser/nettaviser om dette.

Slike oppklaringer må gjerne gjøres i et historisk perspektiv.

Hadsel kommunestyres vedtak i desember (budsjettmøtet) 2013 ligger til grunn for utviklingen av eiendomsskatte-endringen i Hadsel kommune, protokoll viser:

Da ble følgende vedtatt med 15 stemmer fra bl.a. FRP, H,MOS, Venstre.

Pkt 4 i vedtaket, strekpunkt b) Kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2015. Skattetakstgrunnlaget for alle eiendommer retakseres. For boligeiendommer benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag for nye takster. Strekpunkt c) Ordningen med fritak av eiendomsskatt for minstepensjonister oppheves.

Overnevnte 2 punkter ble vedtatt mot stemmene fra bl.a. AP, SV, SP og Krf.

Behandlingen i kommunestyret 11.desember 2014 – protokoll viser følgende:

Styringsdokument 2015-2018/Budsjett 2015 i sin helhet, med vedtatte endringer, ble vedtatt med 13 stemmer fra FRP, H,Venstre og MOS, mot 12 stemmer fra AP, SP, SV,Krf og Uavhengig.

Overnevnte er å finne i protokollene og viser helt klart at FRP gjorde først vedtak om innføring av eiendomsskatt i hele Hadsel i 2013 og stadfestet det i budsjettmøtet desember 2014.

Mere fakta :

Under FRP`s styre og med Siv Jensen som finansminister har eiendomsskatteinndrivingen i kommunene økt med 4 mrd kr på 4 år. I prosent blir dette 41% økning. Antall kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen økte med 31% i samme tidsrom. Kort sagt kommunene har sett seg nødt til å ( som Freiberg så fint mente i 2015) å bruke eiendomsskatteinntektene for å kunne gi et bra tilbud til befolkningen.

Freibergs ønsketenkning om «å kvitte seg med eiendomsskatten» hadde han 8 år på seg som ordfører i Hadsel til å innfri. Det motsatte skjedde - Han, FRP, Høyre, Venstre og MOS innførte eiendomsskatt i hele kommunen. Videre historiefortelling med underskudd i 2013 og 2014 og desperat slakting av Trollfjord Kraft`s sparegris med ca 35 millioner samt innføringen av eiendomsskatt gav akkurat balanse under Freibergs siste år som ordfører i 2015. Det året hvor eiendomsskatten økte dramatisk og gjaldt for hele kommunen.

Vi MÅ tilpasse driften til redusert eiendomsskatt i årene som kommer !