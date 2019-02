Holder musikalsk foredrag om Sigrid Undset

Leserinnlegg

Forestillingen inneholder tekster og dikt av Sigrid Undset som Kristi Kinsarvik har satt melodi til, akkompagnert av Øystein Johnsen på trombone/basstrompet.

Hun følger Undset fra hun kommer til verden i bestefars hus i Kalundborg som sine foreldres første barn, og fram til hennes første roman «Fru Marta Oulie» kom ut i 1907. I forestillingen møter publikum en aktiv og oppvakt jente, og ung kvinne som måtte kjempe for seg selv, sin mor og sine to søstre etter at faren døde da hun var elleve år.

Forestillingen har tidligere blitt vist publikum under Norsk Litteraturfestival. Den har vært på turné til Danmark, Sverige, Island, Færøyene og USA med støtte fra Nordisk Kulturfond, Musikerforbundet og UD.

Kristi Kinsarvik er lærer og sanger, med utdanning både fra Ole Bull Akademiet og med en master i faglitterær skriving. Hun har blant annet vunnet Lillehammer kommunes kulturpris og flere kulturstipender, utgitt plater med viser og folkemusikk fra Gudbrandsdalen.