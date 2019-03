- Nå er det min tur til å si noe om de berømte fiskehjellene på Klo.

Leserinnlegg

Hva tenker du , når du leser "fiskehjellene på Klo"?

"Ikke nå igjen", sier sikkert mange. Folk er nok drittlei hele saken. Det er forståelig. Vi er mange som tenker slik.

Det har vært sagt og skrevet mye i denne saken . Det har vært fram og tilbake i media. Til politisk behandling lokalt. Derfra til fylket. Tilbake til lokal politisk behandling og nye runder i media. Det er vel knapt noen som har oversikt lenger.

Jeg skal ikke gå inn i saken som sådan, den ligger på et bord som hverken jeg eller de fleste andre har tilgang til.

Kommunestyret gikk nylig enstemmig inn for å gi dispensasjon til Steinar Hanssen AS.

Man fryktet at det ville skje, men jeg og mange med meg hadde håpet på et annet resultat . Vi hadde fortsatt tillit til våre folkevalgte og deres vurderingsevne i denne saken, men vi tok feil.

Det sies i fullt alvor at folk (da må de jo mene innbyggerne på Klo)? er imot næringsvirksomhet og fiskeindustri.

Dette stemmer ikke. Det er mange ny-innflyttede på Klo, men vi som har en historie og er født og oppvokst i miljøet, vi er stolte over den tradisjonen vi står i. Vi kan gjerne stemme i refrenget "hva hadde vi vært uten fisken". For det er sant og vi trenger fiskeindustrien og det den bringer med seg. Det er trist og opprørende at en del sentrale personer i kommunen på denne måten er med å stemple folk og styre på Klo som næringsfiendtlig, og blir omtrent bedt om å "holde fingrene av fatet" . Slike kommentarer bør en unngå. I tillegg er slike utsagn ikke mindre enn et angrep på demokratiet!

Bare så det er sagt; det er trist at de som prøver å holde næringen igang, må etablere seg utenfor kommunegrensene for å kunne drive sin virksomhet. Det virker underlig at det ikke skal være mulig å finne egnede områder for henging av fisk andre steder enn mellom husene på Klo. Når det er sagt; det fins jo andre aktører i samme næring, og DE har funnet sine områder for henging av fisk! Er det virkelig så lite areal å ta av, at man må etablere seg så tett innpå folk?

Jeg har spurt ganske mange de siste årene om hvordan DE ser på å få plassert fiskehjeller like i nærheten av der DE bor. Jeg har IKKE spurt om de er for- eller imot fiskeindustrien. Svaret er alltid det samme: De svarer ikke på det spørsmålet! Det er jo også et svar!

Poenget ser du sikkert... Historien gjentar seg. Det som ikke rammer oss selv, det klarer vi godt å leve med! Jeg har registrert at det er en del som står på sidelinja og oppmuntrer til å stå på, bare fortsett å henge fisk på Klo, osv.

Spør deg selv: Ville JEG likt å ha en slik industri like ved MIN stuedør?

Ja, kunne det gått?? Hvis det hadde vært fysisk mulig, kunne slik virksomhet vært satt opp i sentrale strøk på Myre, i Sørvåg, Strengelvåg eller andre "finere" strøk i bygda? Hmmm... Jeg tror ikke det. Protestene ville strømmet inn, det ville ikke blitt tema engang.

Så hvorfor skal folk på Klo tåle det mer enn andre? Hvis noen skulle være i tvil; luftforurensingen som følger med fiskehjellene er betydelig! Har forstått at noen faktisk TROR at økt produksjon IKKE gir økt luftforurensing eller ubehag. Man må jo bare undre seg hvordan noen kommer fram til en slik "sannhet".

Vi snakker om en lang periode, på den årstiden da folk virkelig ønsker å trekke ut og nyte sol og frisk luft. Folk har opplevd å bli fysisk kvalm, og må holde seg innendørs.

Nei, det er nok ikke slik at folk flest blir alvorlig syk av en LUKT, selv om vi vet at det faktisk har skjedd. Når folk må flytte fra hus og hjem fordi de faktisk BLIR alvorlig syk, da snakker vi!

Vinduer kan ikke åpnes, hverken natt eller dag. Hvor mange klesvask som har blitt tatt inn og vasket på nytt, har vi ikke tall på. Er det noen som fortsatt tror at dette handler om å ha en "altfor fin nese" og ikke klarer å ta inn over seg at vi "lever i en fiskeri-kommune"?

Hvis du leser dette, forstår du kanskje LITT bedre hva dette dreier seg om.

Jeg kjenner et sterkt behov for å belyse saken, også fra denne siden.

Dessverre har det vært altfor lite engasjement fra oss "vanlige" folk som bor, eller har en tilknytning til Klo. Vi har latt andre ta støyten . Kanskje fordi folk kjenner seg maktesløse?

Heldigvis er det fortsatt noen som orker å stå i kampen, og vi kan bare håpe at rettferdigheten seirer til slutt.

Vi er mange som er glad i hjembygda vår. Vi ønsker inderlig at flere skal få lyst til å bo og leve på Klo (mitt barndoms paradis), men jeg frykter for rekrutteringen hvis S.Hansen & co får fortsette å holde på som de gjør.