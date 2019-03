– Flere på sosialhjelp er en villet politikk

Leserinnlegg

Det har vært en stor økning i antall folk som går på sosialhjelp. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier hun er bekymret over dette.

Men at flere går på sosialhjelp er jo en villet politikk fra hennes egen regjering. Om Hauglie er bekymret nå, så kunne hun lyttet til alle advarslene som har kommet om at akkurat dette ville skje. Når sikkerhetsnettet som er velferdsstaten klippes opp litt etter litt vil flere og flere falle igjennom. Regjeringen kan fint gjøre noe med problemet, men handlekraften er kun til stede når det er sterke og formuende folk som ber om enda større silkeputer under armene. Da sitter milliardene løst.

Det er ikke merkelig at folk går over på sosialhjelp. Regjeringen har i løpet av de siste fem årene kuttet i en hel rekke ytelser. Staten dytter vekk ansvaret for de aller mest vanskeligstilte. De som ikke kan eller får jobbe flyttes over til kommunens sosialhjelpsbudsjett eller privat veldedighet.

Her er noen av endringene regjeringen skaper sosialhjelpsmottakere med:

Bostøtte: Mange færre får bostøtte Siden regjeringen overtok er det blitt 34 900 færre husstander som i gjennomsnitt mottar bostøtte, uten at behovet for hjelp har blitt mindre. Uføre som fikk bostøtte før uførereformen har en overgangsordning, der de lett mister bostøtten permanent. Ingen nye uføre som før ville fått bostøtte får det i dag.

Barnetillegget: Regjeringen kuttet i barnetillegget for uføre. Det fører til at noen av de mest vanskeligstilte mistet penger.

NAV: Anniken Hauglie sier at vi må stille krav om aktivitet til de som får sosialhjelp. Det er bra, men da må NAV ha nok folk til å følge dem opp. Det har NAV ikke fått.

Overgangsstønaden: Innstramminger i overgangsstønaden fører til at flere enslige småbarnsforeldre faller ut i fattigdom på sosialhjelp.

Arbeidende fattige: 1 av 20 av de som mottar sosialhjelp er i full jobb. Det viser at vi har alt for mange arbeidende fattige i Norge. Lønningene presses som følge av sosial dumping. Sterke fagforeninger er avgjørende for å motarbeide dette. Men regjeringen er ikke engang interessert i å gjøre det lettere å organisere seg. De nekter for eksempel å øke fradraget på fagforeningskontigenten.

Arbeidsavklaringspenger. Regjeringen strammet inn på perioden det er mulig å få arbeidsavklaringspenger. Mange ender opp med å måtte gå på sosialhjelp. Dette vil vi fort merke på tallene for sosialhjelp for 2018 og 2019, når de kommer.

Vi har gått fra arbeidslinja til fattigdomslinja. Fattigdom fører ikke magisk til at folk kommer i arbeid. Vanskeligstilte og sjuke blir skyvet lenger og lenger ut i kulden. Og Høyre har ansvaret for det.