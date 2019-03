– Vil takke alle de flotte barnehageansatte som hver eneste dag utgjør en forskjell

Leserinnlegg

12. mars er det Barnehagenes dag.

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.

-Og nettopp dette synes jeg det er kjempeviktig at vi tenker litt over.

For mange er dette med barnehager noe vi tar for gitt, og noe vi ikke reflekterer så mye over. Selv er det først i det siste, lenge etter at ungene begynte på skolen, at jeg er begynt å tenke på hvor viktig disse årene i barnehagen har vært for mine barns utvikling.

Årets Barnehagedag arrangeres under slagordet: «Jeg lurer på …»

Dagen vies til å synliggjøre hvordan barnehagene jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet.

Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske lærer barna om verden rundt seg. Gjennom lek, undring, utforsking og skapende aktiviteter skal barna utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike områder.

For å lykkes med det må de ansatte bruke varierte arbeidsmåter, og ta i barnets og barnegruppens behov. Det må gis plass og rom til barns nysgjerrighet, og ansatte må klare å fange opp barns ulike signaler og stimulere til undring og utforskning, skape engasjement, interesse og motivasjon til nye erfaringer, kunnskaper og opplevelser.

Jeg vil benytte dagen i dag til å takke alle de flotte barnehageansatte som hver eneste dag utgjør en forskjell, og som står på i en jobb de har all grunn til å være stolte av.