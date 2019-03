– Vi er allerede i gang med tiltak mot nedgang i folkeveksten

Leserinnlegg

Viser til deres epost 12. mars der Senterpartiet ved John Danielsen ber ordfører om å sette i gang tiltak mot nedgang i folketallet med fokus på følgende:

straks igangsette prosesser for å skape flere arbeidsplasser i Øksnes kommune invitere styreleder fra Vesterålskraft til førstkommende formannskapsmøte for å informere om hvordan selskapet har prioritert styrking av arbeidsplasser og plankapasitet utenfor Sortland kommune be om skriftlig redegjørelse fra selskapet om disse forholdene og hvordan samfunnsutviklerrollen tenkes ivaretatt framover

Aller først vil ordfører få takke John Danielsen og Senterpartiet for at undertegnede kan få muligheten til å formidle alt kommunen gjør for å skape bolyst og være en god kommune å etablere seg i. Ordfører vil betrygge Senterpartiet og John Danielsen med at ordfører og kommunestyret ved posisjonen absolutt er opptatt av og klar på å gjennomføre tiltak for å stoppe nedgangen i folketallet. Her vil ordfører spesielt vise til Økonomiplan 2019-2023 og budsjett 2019, der det ble bevilget penger til å igangsette prosjekter for samfunnsutvikling, næringsutviking og ou-prosess, også knyttet opp mot verbalforslag.

Det at folketallet synker har flere årsaker, og det er et paradoks at det er skapt flere arbeidsplasser i 2018, samtidig som vi har reduksjon i folketall. Dette sier meg at det ikke bare beror på arbeidsplasser for å beholde og tiltrekke folk til vår kommune.

I 2018 ble Primex etablert og i dag har de 120 mennesker i arbeid, og her har kommunen vært tilrettelegger fra dag en, som kommunen skal være. Ordfører vil også minne om arbeidet som er lagt ned i å bevare arbeidsplassene i Alsvåg knyttet til slakteriet der, og som nå har ny eier, Viking Øksnes.

I tillegg ser vi at kommunen er med på å legge til rette for nye etableringer – herunder Vesterålen Marine Proteiner som et eksempel.

På bakgrunn av arbeidet med ny reiselivsstrategi, satses det for fullt på De fem Fiskevær, som vil gi økt sysselsetting på sikt i reiselivsnæringen, og kanskje nyetableringer.

Etableringen av vg2 fiske og fangst er også kommet med bakgrunn i arbeidet fra ordfører. Denne etableringen gjør at vi beholder ungdommene lengre i kommunen og stimulerer til etableringer innenfor sjømatnæringen.

Med forankring i vedtak fra økonomiplan og budsjett, er det også tatt initiativ til å etablere prosjektet «Sesong -til glede og besvær», som også vil gi oss verdifull kunnskap for å utnytte særtrekket vi har med sesongarbeid.

I perioden har ordfører og posisjonen vært pådriver for å komme i gang med revidering av arealplanen, som vi alle vet er utdatert. Ordfører har også tatt regi for å få kommuneplanens samfunnsdel revidert, og som nå er godt påbegynt. Begge disse planene er vesentlig for både bolyst og næringsutvikling.

Øksnes Havnevesen er også en sentral brikke i utviklingen av næringslivet i kommunen, og kanskje skulle kommunestyret her bedt havnestyret legge fram en strategi for havneområdene, som gjør etableringer i Øksnes mer interessant. Her vil ordfører vise til interpellasjonen fra Geir Rognan og medieutspill fra representant Geir Rognan og ordfører med tanke på å elektrifisere Myre Havn. I tillegge har havna blitt utbygd for å være mer attraktiv. Den har blitt så attraktiv at vi nå ikke har ledig kapasitet. Kartneset er blitt et viktig næringsområde.

Så vil jeg igjen påpeke at fraflytting og lavere befolkningsvekst skyldes flere ting. Vi må jobbe på flere plan;

barnehageplasser tilgjengelig, dette er opp til kommunestyret og her mener jeg vi er fremoverlent.

Tilgang på hele stillinger i kommunen – her har vi fortsatt en vei å gå

god beredskap i kommunen – og her må det jobbes opp mot nasjonale myndigheter jfr ambulansesaka og nærpolitireformen. Dette er absolutt noe som kan påvirke folks valg om bosetting. Ordfører er aktiv her gjennom AU i regionrådet og opp mot eget parti, samt høringer til regjeringen.

tilgang på boliger – Her er kommunen i dialog med boligstiftelsen og vi vet at private aktører også jobber med dette. Bolig er viktig for at folk skal bli boende, og her kan vi absolutt gjøre mer.

Realisering av ei storstue, som det nå ligger an til i regi av kommunen i samarbeid med folkets hus vil også stimulere til bolyst. Kulturtilbud og felles arena for møteplasser er viktig for bolyst.

bredbandsdekning og telefondekning er veldig sentral for bosetting og muligheter for næringsetablering. Dette jobber ordfører med i tett samarbeid med Vesterålskraft og ikke minst Telenor.

Gode innfartsårer til kommunen og i kommunen er særdeles viktig for det næringslivet vi har og den eksporten vi har. Dette jobber ordfører med, og kan vise til at Frøskeland kom inn igjen i RTP og økonomiplan, og vi jobber videre med de andre veiene. Ordfører har også tatt initiativ overfor Nordland Fylkeskommune ang Nyksundveien, som er viktig for næringsutviklingen der, samt sikkerhet for innbyggerne som bor der. At budsjettene ikke strekker til for å få tatt alle våre veier i kommunen er en utfordring, som vi må ha med oss hele tiden.

Det at kommunen er tilsluttet Nettverk for Fjord og Kystkommuner, NFKK, gjør at vi får løftet viktig saker for Øksnes fram i fora, der vi møter kommuner med samme utfordringer som oss. Her er ordfører særdeles aktiv og har tatt opp flere saker, blant annet avhending av fiskerihavner. Her har det over år også vært jobbet for at kommunene skal få noe igjen for tilrettelegging til havbruksnæringen, jfr havbruksfondet. Nettverket jobber videre for at det skal bli en mer forutsigbar inntekt i denne sammenhengen. Dette blir viktig for at kommunen skal ha de ressursene de trenger for å legge til rette for næringsutvikling i fremtiden.

Som ordfører mener jeg Senterpartiet og John Danielsen bommer, når de ber ordfører straks igangsette prosesser for å skape nye arbeidsplasser , dette er allerede i gang – jfr redegjørelsen ovenfor. Som ordfører vil jeg også påstå at Øksnes blir løftet fram i mange fora nå for tiden, og dette er virkelig med på å skape et godt omdømme, som potensielt gjør det mer attraktivt å flytte til kommunen og etablere virksomhet. Kommunen skal være en tilrettelegger for at vi får til nyetableringer og utvkling i kommunen. Skal kommunen skape direkte arbeidsplasser, må vi gjøre det ved å øke antall ansatte i kommunen.Kansje kan det være en av løsnignene fro å skape flere arbeidsplasser. Dette vil kunne skje gjennom budsjett og økonomiplanen.

Når det så gjelder å besvare punkt 2 og 3, har ordfører følgende å si:

Selvfølgelig må kommunen ha fokus på de selskapene kommunen eier, dette er også nedfelt i eiermelding spesiet rette mot Vesterålskraft. Her står det tydelig at eierne har mulighet til å være representert i eiermøter med politikere fra både posisjonen og opposisjonen. Dette for at flere politikere skal kunne få informasjon og være med på å gi signaler.

Vil minne om at ingen fra opposisjonen valgte å delta i sist eiermøte. I disse møtene er det muligheter for å stille spørsmål og det gir styret anledning til å gi informasjon til eierne. I siste eiermøtet var både samfunnsutviklerrollen til selskapet tema, samt fordeling av arbeidsplasser. I møtet ble det også nevnt at det ligger an til orienteringer til kommunestyrene i løpet av våren. Dette vil ordfører følge opp, men det blir ikke lagt opp til å invitere styreleder til førstkommende formannskapsmøte. Her vil jeg oppfordre opposisjonen å delta på de møter som er lagt opp for eierne, slik at informasjonen og diskusjonene kan tas i disse møtene.

Avslutningsvis vil jeg igjen påpeke at ordfører jobber kontinuerlig, sammen med administrasjonen for å bidra til at vi skal fremstå som en attraktiv kommune. Så det er ikke behov for å igangsette noe – vi er allerede i gang. Men det er selvfølglig ting vi kan gjøre bedre og det skal ordfører bestrebe seg på. Det er gjennom økonomiplan og budsjett kommunestyret gir sin retning og oppgaver til administrasjonen, på kort og lang sikt. I tillegg gjør kommunestyret dette gjennom vedtak i satte møter. Som nevnt tidligere inneholder budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2023 klare bestillinger til administrasjonen.

Så har også forhandlingsutvalget fulgt opp, i samtaler med rådmann, og gjennom en omforent resultat- og utviklingsplan. Her har de gitt rådmann klare mål for 2019. Vi vet at 2019 vil kreve mye av administrasjonen ifht til de store planarbeidene som er i gang, og at det derfor er begrensninger på alt vi kan iverksette i år. Et mål som jeg som ordfører har hatt og fortsatt har, er å få til mer jevnlige møter med næringslivsaktører, sammen med administrasjonen. Grunnen til at dette ikke er kommet inn i systematiske former ennå, beror på at vi har vært gjennom en utskifting av personale og nye folk. Dette jobber vi med, og håper å komme i gang med.

Igjen – takk for muligheten til å formidle mye av det gode arbeidet som legges ned for at kommunen skal være attraktiv å bo i, samt etablere virksomhet i. Ordfører følger kontinuelig opp vedtakene fra budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2023, som har gitt klare bestillinger til rådmann ang både næringutvikling og samfunnsutvikling.

Samtidig må ordfører få benytte anledningen til å berømme det fremoverlent næringslivet vi har, som satser og står på, og som bidrar til at kommunen fremstår som en kommune det skjer mye i.