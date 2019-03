«Livsfarlige vogntog må vekk fra veiene»

Leserinnlegg

Denne vinteren har det vært flere tragiske trafikkulykker i Troms på grunnen av utenlandske vogntog som ikke har vært godt nok skodd. Senterpartiets landsmøte har i dag vedtatt flere tiltak som skal gjøre norske veier tryggere. Det etter forslag fra blant andre ordførerkandidat i Kvæfjord Karin Eriksen og Stortingsrepresentant Sandra Borch.

– De tragiske ulykkene vi har sett i Troms denne vinteren tar liv og ødelegger liv. Dette kan ikke fortsette. Livsfarlige utenlandske vogntog må vekk fra veiene, sier stortingsrepresentant Sandra Borch.

Norge har et krevende veinett, spesielt om vinteren. Ulykkestallene for utenlandske vogntog er urovekkende høye. Senterpartiet mener at utenlandske vogntog og sjåfører uten nødvendig utstyr og kompetanse til å kjøre på norske vinterveier innebærer en økende og uakseptabel sikkerhetsrisiko for andre trafikanter.

– Vi vil ha strengere kontroller når utenlandske vogntog kjører inn i Norge. Dessuten må Statens vegvesen ha sterkere sanksjonsmuligheter for å stoppe vogntog og kjøretøy som ikke følger reglene, sier Eriksen.

Problemet stopper ikke bare ved å stoppe utenlandske vogntog som er for dårlig skodd. Senterpartiet krever også at det må innføres krav om obligatoriske kurs for å mestre norske vinter vegforhold rettet mot utenlandske sjåfører.

– Det er noe helt annet å kjøre på svingete, smale vinterveier i Troms enn å kjøre på brede motorveier i Europa. Norske sjåfører har langt mer erfaring og kompetanse på norske kjøreforhold. Vi må stille de samme kravene til utenlandske sjåfører. Derfor mener vi de må ha dokumentasjon på at de er i stand til å faktisk kjøre på norske vinterveier, sier Borch og Eriksen samstemt.

Borch og Eriksen understreker samtidig at det må stilles krav til at utenlandske sjåfører har de samme lønns- og arbeidsforholdene som norske sjåfører.

– Utenlandske sjåfører tjener ofte en brøkdel av de norske og blir tvunget til å bo i bilene i lange tider for å spare hotelkostnader. Det er ikke bare uverdig – det gjør også at norske sjåfører blir utkonkurrert, avslutter de.