«Vårrengjøring i Vesterålen regionråd»

Leserinnlegg

"Vårrengjøringa" i Vesterålen regionråd går i ekspressfart. Endring og nytenking er viktig og nødvendig om Vesterålen i årene framover skal skinne og være attraktiv som bo- og arbeidsområde. Men har denne omstillingsprosessen hittil gått hakket for fort? Har man leid inn og satset på hjelpere til ”vårrengjøringa” som ikke kjenner huset godt nok? I så fall er det grunn til å være bekymret.

Kan mye av det positive som i løpet av flere år har utviklet seg av tillit, samarbeid og Vesterålsidentitet kommunene i mellom nå skylles vekk når "vaskebøtta" tømmes? Dette gjelder ikke bare kultursamarbeidet, men også kompetanse, reiseliv og øvrige næringsliv. Faktisk gjelder det framtida til Vesterålen som region.

Derfor må denne omstillinga, som den nye kommuneloven krever skal gjennomføres i en fireårsperiode, navigeres med breiere prosess og vesterålsk klokskap. Det har jeg stor forventning og stor tillit til også vil skje.

Hilde Johanne Hansen

(Har vært prosjektleder for flere av de store kulturprosjektene til Vesterålen Kulturutvalg, har i 11 år vært DL for RKK, og representerer i dag Øksnes kommune i styret for Visit Vesterålen).