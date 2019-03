«Verdig eldreomsorg?»

Leserinnlegg

Takk til helse- og omsorgssjefen for svar på vårt innlegg om eldreomsorgen i Hadsel. Når vi som innbyggere engasjerer oss og stiller spørsmål, er det viktig å få svar, her fra øverste fagansvarlig. Det kan både øke kunnskapen vår og oppklare eventuelle misforståelser. Dessverre skjer det for ofte at kommuneledelsen og politikerne velger taushet når de får kritiske spørsmål i media fra innbyggerne.

I følge det overordnede formålet til den såkalte Verdighetsforskriften, er formålet å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Vi er dessverre ikke sikre på at dette formålet blir oppfylt hos oss.

Helse- og omsorgssjefen redegjør i svaret for omsorgtjenestene i kommunen vår, og ikke minst hva HDO er/er tenkt å være. Vi tror et slikt tilbud kan utfylle øvrige omsorgstilbud for eldre og syke, men ikke på bekostning av sykehjemsplasser. Til det er bemanninga for lav, uansett om HDO er et døgnbemannet tilbud.

Statistisk Sentralbyrå gjorde for en tid tilbake beregninger på behovet for sykehjemsplasser i norske kommuner i 2020 ut fra hvor mange av de eldste som bor i kommunen vår. Tallet for Hadsel ble 77. Om dette stemmer helt med dagens situasjon, vet vi ikke. Men det er uansett et stort gap mellom dagens kapasitet og de behov SSB kommer fram til.

«Tjenestekontoret opplever ikke ventelister av større grad pr. i dag», hevder helse-og omsorgssjefen. Det er ifølge henne gjennomgående ca. en pasient/bruker som venter på plass. Men pårørende forteller at de på tjenestekontoret er blitt møtt med at det ikke er vits i å søke sykehjemsplass fordi det ikke er ledige plasser. Hvis dette stemmer, blir det selvsagt ikke ventelister.

Vi er ikke fagfolk på feltet, og våre kilder er mennesker i omsorgssektoren: ansatte, pasienter/brukere og pårørende. Viktige stemmer som bør lyttes til. Det som stadig blir påpekt, er mangelen på folk. Helse-og omsorgssjefen innrømmer at det er bemanningsutfordringer «spesielt i en av sonene og ved en sykehjemsavdeling».

Hun viser til at de må bruke byråer fordi det er vanskelig å rekruttere fagfolk, spesielt sykepleiere. Men hvorfor har så mange sykepleiere sluttet? Hva kan gjøres med situasjonen slik den er i dag? Før bemanningssituasjonen blir mer prekær? Før det blir faglig uforsvarlig? Ansatte, pasienter/brukere og pårørende fortjener svar på dette og at alle kluter settes til.

Helse- og omsorgssjefen avrunder sitt tilsvar med at avviklingen av Hadsel sykehjem «vil hjelpe svært godt i forhold til en anstrengt bemannings- og rekrutteringssituasjon». Nedlegging av et godt omsorgstilbud blir dermed brukt som et argument for å løse personellmangelen ellers i omsorgssektoren. Bemerkelsesverdig!

Det skal bli interessant å følge med på hva som skjer i praksis, ikke minst der utfordringene pr. i dag er størst. En kjent politiker lovte en gang at det skulle skinne av eldreomsorgen i landet. Han lovte rett nok for mye, men vi har forventninger om et skikkelig løft for eldreomsorgen i Hadsel.