Svar til ordfører i Øksnes - Tiltak mot nedgangen i folketallet i Øksnes kommune.

Leserinnlegg

Undertegnede må bare registrere at ordfører ikke ønsker å igangsette Øksnes Senterpartis forslag til tiltak for å stoppe fraflyttingen samt gi bedre tjenester til folket.

Våre forslag innebar dialogmøte med næringslivet i Øksnes med hensikt å skape et livskraftig næringsliv samt verdiskaping i hele kommunen. Samtidig vil vekst/nye arbeidsplasser gi muligheter til alle våre innbyggere. Hvis ordfører dermed ikke ser muligheten for at dialog kan gi vekst, så er vi uenig.

I tillegg ba vi om at styreleder Jarle Ragnar Meløy i Vesterålskraft as inviteres til formannskapet. Dette ble avslått av ordfører. En orientering om hvordan selskapet har prioritert styrking av arbeidsplasser og plankapasitet utenfor Sortland kommune jfr. eiermelding.

Da ordfører i brevet også klager på at opposisjonen hadde meldt avbud til eiermøte i Vesterålskraft as, så antar jeg at hun var tilstede og kan orientere undertegnede skriftlig ?

Når det gjelder slike møter, som blir lagt midt under den travle vintersesongen, så kan det være vanskelig å delta på for mange. Dette er også kommunisert med ordfører.

Ved gjennomgang av tiltaklisten fra ordfører så synes mesteparten av punktene å være igangsatt mange år tilbake i tid. Mange flotte tiltak !

Vårt forslag her handler om å se fremover ikke tilbake, og uavhengelig av partigrenser.

Med dette som bakgrunn mener vi fortsatt at det er behov for et dialogmøte med næringslivet, basert på å stimulere samt tilrettelegge for næringsutvikling og dermed nye arbeidsplasser.