Fagerlundveien, grunneiere, barnehage og Sortland kommune.

Leserinnlegg

En av grunneierne i området rundt Fagerlundveien/Bjørklundveien, Magnar Løvdal har et lengre innlegg – hovedsakelig med innretning i forhold til partiet Rødt og undertegnede. Det er opplysende å få synspunkter også fra grunneier. Siden det refereres til en del konkrete saker, er det riktig å kommentere noe rundt det fra vår side. Først er det viktig at verken dagens rådmann eller nåværende ledelse på teknisk i kommunen, var deltaker i planlegging eller bygging av Fagerlundveien. Det som skjedde i den fasen er for omfattende å gå inn på her i detalj. Det er sannsynlig at deler av prosessen aldri vil bli kjent.

Rødt og Magnar Løvdal ser ut til å ha tilnærma samme standpunkt på store deler av saka. Løvdal kaller dette slett forvaltning fra kommunens side. Rødt har tidligere kalla det en skandale. Når det gjelder politikernes rolle, så minner vi om at Rødt er det eneste partiet som har vært kritisk. Vi gikk så langt at vi stemte mot bygging av Fagerlundveien og ville ha grundig vurdering av mulige alternative traseer til Lamarktunet – Kong Øysteins veien og Sørmoveien. Det vil forundre om alle grunneiere i dette området syns det var er godt forslag. Det ligger i sakens natur at det i utbyggings- og eiendomssaker saker nok ofte likevel vil være ulike interesser mellom private og private og offentlige og private interesser.

Slik det ser ut nå, er det forunderlig om ikke private grunneiere rundt Fagerlundveien i denne saka vil være temmelig positivt til det som er blitt resultatet. Her har kommunen ført fram grunnleggende infrastruktur gratis tvers gjennom et område avsatt blant annet til boligområde. Det er noe av Rødts kritikk til tidligere toppledelse i kommunen – at de ikke sørga for fordeling av utgiftene. Det er dette som ligger i begrepet refusjonsordning som er hjemla i Plan- og bygningsloven. Der er for øvrig litt vanskelig å skjønne hva Løvdal mener rundt dette. Han kan vel ikke være overrasket over at Rødt mener kommunen burde sikre sin interesser bedre, dette kan være noe annet enn å være enige.

Rødt har aldri bestridt eiendomsretten til Løvdal og andre i området – Løvdal mer enn antyder det motsatte. Det er i bestefall en misforståelse. Rødt ønsker et ryddig forhold mellom interessene, men erkjenner at de ikke alltid er sammenfallende.

Økonomien i barnehagedriften er komplisert. Poenget her er at alle typer barnehager som ikke er kommunale, får litt forenkla samme tilskudd til sine barnehager pr barn som det kommunen må ut med. Generelt er det slik at distrikts- og små barnehager er mest kostbare pr. barn. Derfor er det et poeng at kommunen driver effektivt både for å begrense egne driftsutgifter og tilskuddene til andre barnehager.

En stor kommunal barnehage vil med stor sannsynlighet bidra til det. Så er det for Rødt helt uakseptabelt at kommersielle barnehagedrifter – deriblant Hoppensprettkonsernet som er den eneste i sitt slag i Sortland – skal hente ut overskudd og profitt til bruk for andre formål enn barnehagedrift. Det er en utvekst på velferdsstatens tjenester som Rødt vil ha bort. Dette er altså grunnene til at Rødt ønsker å hindre Hoppensprett i å drive mer barnehage i Sortland. Vi blander oss ikke inn i hvem som eier arealene, men vi kan forsøke å hindre at kommunen gir kommunalt tilskudd til drift. En etter vår mening naturlig holdning også for å begrense kommunens løpende utgifter.

Jo – Sortland har mange stor oppgaver å løse. Barnehageplass til alle er en av dem. Skoler må vedlikeholdes og noe nytt må bygges. Om Løvdal vil gå inn i de vedtakene som Rødt har fremma gjennom år, vil du finne at Rødt er det partiet som har vært mest sparsom nettopp for sikre økonomi til best mulige tjenester til innbyggerne.

Ett av dem var nettopp å kunne begrense kostnadene med helt nye tilførsel til Lamarktunet gjennom å hindre bygginga av Fagerlundveien. Så går det aldri an å diskutere kommuneøkonomi uten å komme inn på statens rolle med å pålegge stadig flere oppgaver uten at det følger nok penger med fra den søkkrike statskassen.